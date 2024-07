Eminem се сбогува с ерата на Slim Shady с нов албум

Eminem прави финален опит да сложи край на своето алтер его с 12-тия си студиен албум "The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)".

Новият проект отдава почит на образа на Slim Shady, който бе популяризиран през 1999 г., и съчетава най-доброто от творчеството на рап легендата и неговото алтер его.

"The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)" включва 19 парчета, включително и препратки към ранните години и популярни хитове на Eminem.

Водещите сингли "Houdini" и "Tobey" вече завладяха класациите, като "Houdini" дебютира под номер 2 в Billboard Hot 100, което го прави най-високият хит на Eminem за последното десетилетие, докато "Tobey" се промъкна под номер 95.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Един от най-очакваните тракове в албума е "Guilty Conscience 2", продължение на култовото парче "Guilty Conscience" от колекцията "The Slim Shady LP" (1999 г.), създадена в сътрудничество с Dr. Dre. Подобаващо, неговият чест сътрудник и близък приятел Dr. Dre беше този, който разказа за новия албум на Eminem през март по време на участието си в шоуто Jimmy Kimmel Live!.

На 11 юли Eminem сподели с феновете си, че "The Death Of Slim Shady" всъщност е концептуален албум, като ги посъветва да се придържат към последователността на траковете, за да разберат напълно замисъла на проекта. Eminem се стреми към десетия си пореден албум, който да заеме първо място в класацията на Billboard 200, доказвайки отново, че е една от най-значимите фигури в света на музиката.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)

Renaissance

Habits

Trouble

Brand New Dance

Evil

All You Got (skit)

Lucifer

Antichrist

Fuel

Road Rage

Houdini

Breaking News (skit)

Guilty Conscience 2

Head Honcho

Temporary

Bad One

Tobey (featuring Big Sean and BabyTron)

Guess Who’s Back (skit)

Somebody Save Me