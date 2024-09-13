Elizabeth представи новата си песен в „Добро утро, N-JOY“

Младата българска поп изпълнителка Elizabeth гостува в сутрешното шоу „Добро утро, N-JOY“ с Мартина и Играта, където представи новия си сингъл „Пак ще се погледнем“.

Песента е създадена по време на творчески камп в Боровец и е резултат от съвместната работа на Elizabeth с Тино, Юли Славчев (Молец) и шведския продуцент Emil Hovmark. В ефира на N-JOY изпълнителката сподели, че именно емоцията е водещият елемент в проекта – както в текста, така и в изпълнението.

„Когато за първи път чух песента готова, просто се влюбих в нея и исках да изпипаме всичко до най-малкия детайл – от вокалите до цялостното звучене“, разказа тя.

Elizabeth призна, че в „Пак ще се погледнем“ по-силно присъства личната ѝ страна, а не толкова сценичният образ. За нея музиката е най-естественият начин да изразява емоциите си – дори когато в ежедневието изглежда по-сдържана.

Официалният видеоклип към песента също вече е факт. Той е реализиран по идея на Саня Армутлиева, а режисьор е Иван Димитров – Torex. Във видеото участие взима танцьорът Димитър Георгиев – Джими, с когото Elizabeth пресъздава емоционална история, вдъхновена от страстта и динамиката на танго и пасо добле.

„Искам хората да се припознаят в текста и най-вече, да изберат себе си. В крайна сметка това е най-важното“, каза още певицата.

Премиерата на „Пак ще се погледнем“ се състоя на 27 април в YouTube канала на Elizabeth, както и във всички дигитални платформи и в радио и телевизионния ефир.

Слушайте цялото интервю с Elizabeth в аудиофайла към статията.