Сантра излиза на сцената с акустична премиера

Сантра подготвя специална среща с публиката, която ще постави начало на нов етап в нейната кариера.

На 15 май от 20:00 ч. в клуб Строежа изпълнителката ще излезе на сцената с първия си акустичен концерт, обещаващ да разкрие една по-дълбока, искрена и емоционална страна от нейния музикален свят.

Събитието се очертава като магична вечер, в която добре познатите хитове на Сантра ще прозвучат по напълно нов начин чрез специално подготвени акустични аранжименти. Публиката ще има възможност да чуе любими песни, пречупени през нова музикална емоция, която носи усещане за близост, топлина и неподправена енергия.

Освен познатите парчета, Сантра ще представи и чисто нова музика за първи път пред публика, което превръща концерта в ексклузивно преживяване за всички присъстващи. Това ще бъде момент, в който феновете ще станат част от следващата глава в артистичното ѝ развитие.

На сцената до нея ще застанат изключителни музиканти. Калоян Минчев на барабани, Константин Ковачев на китара, Михаил Филипов на клавири, Петър Манджуков като беквокал.

Заедно те ще създадат жива, динамична и въздействаща атмосфера, която ще подчертае силата на акустичното звучене и ще даде нов живот на всяка песен.Певицата загатва и за специални гост звезди, които ще се присъединят към нея на сцената, добавяйки още изненади и емоции към вечерта.Този концерт не е просто музикално събитие, а преживяване, което събира минало, настояще и бъдеще в едно.

Среща, която обещава да бъде интимна, силна и вдъхновяваща.Билетите се очаква да предизвикат сериозен интерес, а местата са ограничени. За всички, които искат да усетят Сантра по нов начин и да бъдат част от тази специална вечер, 15 май е дата, която не бива да се пропуска.