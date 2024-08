Михаела Филева, Ed Sheeran и Calum Scott излизат на една сцена

Българските фенове на Ed Sheeran броят дните до предстоящия концерт, част от „+ - = ÷ x“ Mathematics турнето на поп артиста, което предизвика рекорден интерес сред публиката.

А Михаела Филева ще има честта да бъде българският подгряващ изпълнител на музикалното събитие на годината у нас.

На 31 август България посреща британската суперзвезда за неговия първи концерт на наша територия, а историята на концертния бизнес у нас досега не познаваше такъв интерес от страна на феновете за музикално събитие. От билетопродавача Ticket Station информират, че електронните билети вече са изпратени до всички 60 000 човека, които са планирали да прекарат своята събота вечер на 31 август на НС „Васил Левски“ и в компанията на романтичните песни на Ed Sheeran.

Снимка: Fest Team

От световния промоутър АEG и българския му партньор Fest Team споделят, че до стадиона ще се влиза през четири гейта – това са: Гурко, Метростанция, Розариум и Лозенец, които са отбелязани на самия билет и е от ключово значение и за по-бърз и лесен достъп на публиката, входовете и техните номера да се спазват. Строежът на мащабната 360 градусова сцена вече започва, а отговорите на най-често задаваните въпроси – могат да се намерят тук.

Снимка: Fest Team

Музикалната звезда Михаела Филева е официалният български подгряващ изпълнител на концерта на Ed Sheeran. Събитието се случва в точния етап от развитието на кариерата на Михаела – само няколко месеца след като изпълнителката записа албума си „96“, създаден от мултинационален авторски екип. Михаела Филева, любима и разпознаваема със своя магнетичен глас и впечатляващи сценични изпълнения, споделя: „Изключително съм развълнувана да бъда част от това невероятно събитие. Ed Sheeran е истински майстор в разказването на истории чрез музика и един от най-успешните и обичани артисти в световната музикална индустрия. Да споделя сцената с него е едновременно чест и сбъдната мечта. Нямам търпение да открия тази незабравима вечер в София!“ След Михаела Филева на сцената на стадион „Васил Левски“ ще се качи и Calum Scott, който придружава Ed Sheeran на датите от турнето му „+ - = ÷ x“ Mathematics.

Всички необходими детайли за билетите могат да се намерят на www.ticketstation.bg и на www.festteam.bg, както и в социалните канали на българския промоутър.

За AEG presents:

Съчетавайки силата на събитията на живо с фокус върху развитието на истински артисти, AEG Presents е световен лидер в музикалната и развлекателната индустрия. Работейки на пет континента, компанията има изключителен ангажимент към артистичността, творчеството и общността. Нейните фестивали и многодневни музикални събития, сред които са емблематичният Coachella Valley Music & Arts Festival и легендарният New Orleans Jazz & Heritage Festival, както и British Summer Time at Hyde Park, Stagecoach, Hangout Festival, Electric Forest, Rock En Seine и All Points East, продължават да вдигат нивото на музикалното преживяване на живо. AEG Presents промотира глобални турнета на изпълнители като Джъстин Бийбър, Blackpink, Кени Чесни, Селин Дион, Елтън Джон, Карол Джи, Пол Маккартни, Кейти Пери, The Rolling Stones, Ед Шийрън, Тейлър Суифт и Tyler, The Creator, в допълнение - чрез своята мрежа от клубове, театри, арени, стадиони и реномирани партньорски марки като The Bowery Presents, Concerts West, Frontier Touring, Goldenvoice, Marshall Arts, Messina Touring Group, PromoWest Productions и Zero Mile Presents - създава и развива несравнима инфраструктура за развитие на артистите и достигане до публиката. Повече информация можете да намерите на www.aegpresents.com.

За Fest Team:

Fest Team е компанията, която организира едни от най-големите музикални събития и фестивали в България, които събират над 100 000 души годишно. В богатото ѝ портфолио влизат десетки концерти и фестивали – ARTE Feastival, Hills of Rock, Spice Music Festival, Fanta Dance Festival, Pantera, Eros Ramazzotti, Arctic Monkeys, Iron Maiden, Amon Amarth, Kreator, Dubioza Kolektiv, Tom Jones, Omara Portuondo, Fun Lovin' Criminals, IMANY, Jason Derulo, Papa Roach, Five Fingers Death Punch, Sting, Zucherro, Lenny Kravitz, Roger Waters, Franz Ferdinand, Nothing But Thieves, Architects, Луис Томлинсън. Fest Team е лидер на българския пазар с многогодишен опит със събития на живо и в създаването на цифрово и социално съдържание, като изгражда и предлага 360°- градусови решения за своите, а и за партньорски, събития. Повече информация можете да намерите на www.festteam.bg.