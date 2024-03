Dua Lipa, SZA и Coldplay ще бъдат хедлайнери на фестивала Glastonbury

Dua Lipa и SZA са на път да запишат имената си в историята на тазгодишния фестивал Glastonbury.

Двете поп звезди бяха обявени за хедлайнери на фестивала, като с Coldplay оформят основните имена в афиша.

Това бележи първия път в историята на Glastonbury, в който дами заемат две от топ три позициите в списъка с артисти.

Последният път, когато Dua Lipa участва на Glastonbury беше през 2017 г. Coldplay се качиха на сцената на фестивала през 2022 г. и с новото си участие ще станат артистите, която за пети път ще бъдат хедлайнери на събитието. SZA ще се качи на сцената на Glastonbury през юни на фона на успешно турне и след спечелването на три награди Grammy през февруари. Певицата, чието истинско име е Солана Роу, беше обявена също и за Най-добър международен изпълнител на последните награди Brit.

Във фестивала ще вземат участие още Jessie Ware, Cyndi Lauper, Avril Lavigne и Camila Cabello, като за последните две това ще е дебют на феста.

Междувременно трикратната носителката на награди Grammy и седeмкратна носителка на награди BRIT, глобалната поп певица Dua Lipa обявяви дългоочаквания си трети албум „Radical Optimism“. Албумът ще бъде издаден на 3 май и ще се състои от 11 песни, включително еуфоричното клубно парче „Houdini“ и наскоро издадения сингъл „Training Season“.

Вдъхновен от себеоткриването на Dua, “Radical Optimism” е албум, който се докосва до чистата, радост и щастие от това да имаш яснота в ситуации, които някога са изглеждали невъзможни. Трудното сбогуване и уязвимото начало, които преди са заплашвали да смажат душата ви, се превръщат в успех, когато изберете оптимизма и започнете да се движите с благодат през хаоса.

Rolling Stone нарече албума „поп блаженство“, като същевременно отбеляза, че е „уникален и допълни, че Dua Lipa е уверен денс поп изпълнител с остроумни текстове, готови за Instagram“.

Пропит с енергията на родния град на Dua - Лондон, албума въплъщава суровостта, честността, увереността и свободата на брит-попа от 90-те. “Radical Optimism” пренася своя слушател в един мечтателен поп свят, богат на музикалност, с непримирими текствое и освобождаващо звучене.

„Преди няколко години един приятел ме запозна с термина “радикален оптимизъм”. Това е концепция, която резонира с мен и станах по-любопитна, когато започнах да си играя с нея и да я вплитам в живота си“, споделя Dua. „Това ме порази – идеята да преминеш през хаоса грациозно и да се чувстваш сякаш можеш да устоиш на всяка буря. В същото време се озовах да разглеждам музикалната историята на психеделията, трип хопа и брит попа. Винаги ми се е струвало толкова уверено и оптимистично и тази честност и отношение са усещане, което взех в моите звукозаписни сесии”.

Dua работи с екип от основни сътрудници по време на проекта, включително Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. и Kevin Parker.nny L. Harle, Tobias Jesso Jr. and Kevin Parker.

По-рано този месец Dua откри наградите BRIT с наелектризиращо изпълнениe на „Training Season“ и впоследствие взе своята 7-ма награда BRIT за най-добро поп изпълнение. Тя също така откри наградите Grammy тази година, където изпълни микс от „Training Season“, „Dance The Night“ и „Houdini“. Dua наскоро стана първата изпълнителка, която има четири песни всяка с над два милиарда стриймвания в Spotify (“One Kiss,” “Don’t Start Now,” “New Rules” и “Levitating”).

Radical Optimism Tracklist:

1. End Of An Era

2. Houdini

3. Training Season

4. These Walls

5. Whatcha Doing

6. French Exit

7. Illusion

8. Falling Forever

9. Anything For Love

10. Maria

11. Happy For You

За Dua Lipa

Трикратната носителка на награда Grammy и шесткратна носителка на награда Brit, международна поп звезда Dua Lipa започва 2024 г. с „Training Season“, най-новият сингъл от нейния дългоочакван предстоящ албум. Ноември месец Dua се завърна с еуфоричното парче „Houdini“, готово за клубове, което стигна направо до #1 в Airplay класациите в Обединеното кралство, привлече над 12 милиона гледания в YouTube в рамките на 24 часа и веднага получи похвали от Rolling Stone и Billboard, които казаха, че парчето е „незабавен взрив“, ккато и Pitchfork и Vogue, които го нарекоха „поп майсторски клас“. „Houdini“ последва хитовата песен на Dua „Dance The Night“ от касовата сензация „Barbie“, която попадна в краткия списък на наградите „Оскар“ и спечели номинации за „Златен глобус“, наградите „Изборът на критиците“ и наградите Grammy за песен на годината и най-добра песен, написана за визуални медии.

Платинено сертифицираният втори албум на Dua - „Future Nostalgia“ затвърди нейната успешна позиция и като най-добър радио изпълнител. Номинираният за GRAMMY албум беше най-продължително стоящия албум в топ 10 на изпълнителка на Billboard 200 през 2021 г. и породи множество хитови сингъла в световен мащаб, като „Levitating“ спечели диамантен сертифицикат и титлата на № 1 на Billboard Hot 100 Song of 2021 г.

Dua е със статут на суперзвезда на сцената и извън нея, благодарение на многото си страсти извън света на музиката. През 2022 г. Dua стартира Service95, глобална редакционна платформа за стил, култура и общество, вдъхновена от навика ѝ през целия живот да подготвя обширни списъци с препоръки. Придружаващият подкаст, Dua Lipa: At Your Service, включва обмислени разговори с високопоставени гости от колеги изпълнители и художници до автори и активисти и е възхваляван в публикации, включително The Sunday Times, Vogue, The Guardian и е обявен за един от Най-добрите подкасти за 2022 г. от Spotify. Украсила всяко голямо модно списание по света от Vogue и Elle до W и Dazed, Dua добави „дизайнер“ към автобиографията си през 2023 г., когато съпроектира колекцията „La Vacanza“ на Versace заедно със самата Donatella Versace, което Vogue определи като „най-горещото сътрудничество на лятото."

Едноименният дебютен албум на Dua от 2017 г. е платинено сертифициран, създаде шест платинени парчета и я направи първата изпълнителка в историята на наградите Brit, която получава пет номинации за една година. Dua има общо 10 номинации за награда Grammy, с три победи за: “Най-добър поп вокален албум”, “Най-добър нов изпълнител” и “Най-добър денс запис”. В глобални платформи тя е натрупала над 40 милиарда стриймвания и държи рекорда за това, че има първите два най-стриймвани албума на изпълнителка на всички времена в Spotify.