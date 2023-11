Световната суперзвезда Dua Lipa се завръща с нов трак.

„Houdini“ е дългоочакваната песен, която въвежда началото на нова част от нейния живот, след излизането на разбиващия ѝ албум Future Nostalgia през 2020 г. Парчето излезе заедно с официален видеоклип.

„Houdini“ дава тласък на разказвателния елемент, който се забелязва в предстоящия проект на Dua. Lipa отбелязва, че „Houdini“ „въплъщава онова усещане към 4 часа сутринта, когато нощта е към края си и вие сте малко потни, но просто не искате партито да свършва.“ Официалното музикално видео, режисирано от Manu Cossu с оператора André Chemetoff, показва как Dua след репетиция в зала за танци преразглежда хореографията си под флуоресцентни светлини. Светлините се отразяват в огледалата на стаята, създавайки оптична илюзия и енергията започва да нараства.

„Тази песен представя най-леките и освобождаващи части от моята необвързаност“, казва Dua. „„Houdini“ е сингъл, който изследва идеята дали някой наистина заслужава моето внимание и време или накрая ще стане призрак. Никога не знаеш къде може да те отведе нещо, това е красотата да си отворен към всичко, което животът ти поднесе. Очаквам с нетърпение да споделя това чувство на предизвикателно блаженство с моите фенове”.

„Houdini“ е написан от Lipa, заедно с Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. и Kevin Parker от Tame Impala, група, която служи като основни сътрудници по време на целия проект, който е продуциран от Parker и Harle. „Голяма част от този албум е написана в онези радостни моменти на абсолютен хаос и радост и чувството на това да се движа в света с лекота и оптимизъм, какъвто и да е резултатът“, казва Dua.

Песента „Houdini“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.



За Dua Lipa

Трикратната носителка на награда Grammy и шесткратна носителнка на награда Brit, международна поп звезда Dua Lipa закри 2022 г. като един от най-добрите изпълнители на годината, като и Variety, и Billboard определиха нейното световно турне “Future Nostalgia” сред най-добрите концерти на живо за годината. Едноименният албум на турнето затвърди позицията на Dua едновременно като успешен и най-добър радио изпълнител. “Future Nostalgia” е платинено сертифициран в САЩ и Обединеното кралство, и е албума с най-дълга продължителност в топ 10 на изпълнителката в Billboard 200 през 2021 г. и създава множество световни хит сингъли, като „Levitating“ спечели диамантен статус и заглавие в Billboard – „Песен номер 1 в класацията Hot 100 за 2021 г.” В допълнение към чупенето на солови рекорди, Dua се оказа страхотен сътрудник на Elton John, с „Cold Heart (PNAU Remix)“ и им донесе честта на хитмейкърите на годината на Variety за 2022 г.

Dua е със статут на суперзвезда на сцената и извън нея, благодарение на многото си страсти извън света на музиката. През 2022 г. Dua стартира Service95, глобална редакционна платформа за стил, култура и общество, вдъхновена от навика ѝ през целия живот да подготвя обширни списъци с препоръки. Придружаващият подкаст, Dua Lipa: At Your Service, включва обмислени разговори с високопоставени гости от колеги изпълнители и художници до автори и активисти и е възхваляван в публикации, включително The Sunday Times, Vogue, The Guardian и е обявен за един от Най-добрите подкасти за 2022 г. от Spotify. Страстта на Dua към четенето и афинитетът към разказването на истории я накараха да стартира третaта и най-нова част на платформата, Service95 Book Club.

Като модна икона, Dua краси обложкта на всяко голямо модно списание по света от Vogue и Elle до W и Dazed. Съвсем наскоро Dua участва в изработването на колекцията „La Vacanza“ на Versace, заедно със самата емблематична Donatella Versace. Колекцията дамско облекло дебютира на модно ревю в Кан през май 2023 г., което Vogue нарече „най-горещото сътрудничество на лятото“, докато ревюто на Vogue Runway за шоуто го приветства като „моментално желан, ласкателен летен гардероб“.

Едноименният дебютен албум на Dua от 2017 г. е платинено сертифициран, създаде шест платинени парчета и я направи първата изпълнителка в историята на наградите Brit, която получава пет номинации за една година. Dua има общо 8 номинации за награда Grammy, с три победи за: “Най-добър поп вокален албум”, “Най-добър нов изпълнител” и “Най-добър денс запис”. В глобални платформи тя е натрупала над 38 милиарда стриймвания и държи рекорда за това, че има първите два най-стриймвани албума на изпълнителка на всички времена в Spotify.