Dua Lipa разкри втори сингъл от предстоящ албум

Dua Lipa обяви, че новият ѝ сингъл “Training Season” ще излезе на 15 февруари.

Парчето на трикратно номинирана за награда GRAMMY и шесткратно номинарана за награда BRIТ изпълнителка, ще е вторият сингъл от предстоящия албум на Dua, който ще излезе по-късно тази година. След обявяването, Dua пусна и 30-секунден звук от новия сингъл, достъпен за използване във всички платформи.

Говорейки за парчето, Dua споделя: „Бях на поредица от лоши срещи и последната беше последната капка. На следващата сутрин пристигнах в студиото при Caroline и Tobias, които ме питаха как е минало всичко и аз веднага обявих, че „Тренировъчният сезон приключи“ и като най-добрите разговори с вашите приятели „ден, след...“ с много смях ни накараха да сътворим това“.

Dua добави: „И въпреки че очевидно става дума за това чувство, когато просто сте напълно готови да казвате на хората… по-специално мъжете в този случай, как да се срещат и държат правилно с вас; става въпрос и за това, че моят тренировъчен сезон е приключил и че пораствам с всяко едно ново преживяване. Никога не съм се чувствала по-уверена, ясна или силна. И въпреки че може да се окаже, че тренировъчният сезон никога не е свършил за всеки от нас, започвате да виждате красотата в намирането на този човек, с когото да го преживеете. Спираш да търсиш обучаемите и започваш да се интересуваш повече от това да имаш някого там, където си и с когото да растеш“.

Сингълът „Training Season“ идва след като Dua получи три номинации за награда BRIT, включително за „Изпълнител на годината“, „Най-добро поп изпълнение“ и „Песен на годината за „Dance The Night“. С номинациите Duа беше обявена за един от изпълнителите, които ще вземат участие в шоуто по номинациите за тазгодишните награди BRIT. За последно Duа беше на сцената за награждаването за награди BRIT през 2021 г., когато изпълни набор от хитове от „Future Nostalgia“ и взе наградата за албум на годината.

Dua наскоро беше обявена за изпълнител на 66-ите годишни награди GRAMMY, които ще се проведат на 4 февруари, където нейната хитова песен „Dance The Night“ от касовата сензация „Barbie“ е номинирана за „Песен на годината и най-добра песен“, написана за Визуална медия. Песента също попадна в краткия списък на наградите "Oскар" и спечели номинации на тазгодишните награди "Златен глобус" и "Изборът на критиците".

В наскоро разкритата глобална корица на Dua в „Rolling Stone“, нейният предстоящ албум беше възхвален като „поп блаженство“, като същевременно се отбеляза, че е „уникален и напълно уверен денс поп, пълен с остроумни текстове, готови за Instagram“. В допълнение към “Training Season,” албумът ще включва сингъла“Houdini”, който вече е надхвърлил 300 милиона стриймвания по целия свят и наскоро беше обявен за среберно сертифициран в Обединеното кралство. При пускането си сингълът се изстрелва направо на #1 в еърплей класациите за в Обединеното кралство, което го прави 11-ият рекорд на Dua #1 за ефирно пускане в Обединеното кралство, и се превръща в музикален видеоклип #1 в света в YouTube в седмицата след пускането му. Еуфоричният клубен сингъл незабавно получи одобрение от Billboard и Rolling Stone, които похвалиха песента като „нео-психеделичен денс хит“, както и Pitchfork, и Vogue, които я нарекоха „поп майсторски клас“. Наскоро Duа стана първата изпълнителка, която има по три песни с над два милиарда стриймвания в Spotify („One Kiss“, „Don't Start Now“ и „New Rules“).

ЗА Dua Lipa

Трикратната носителка на награда Grammy и шесткратна носителка на награда Brit, международна поп звезда Dua Lipa започва 2024 г. с „Training Season“, най-новият сингъл от нейния дългоочакван предстоящ албум. Ноември месец Dua се завърна с еуфоричното парче „Houdini“, готово за клубове, което стигна направо до #1 в Airplay класациите в Обединеното кралство, привлече над 12 милиона гледания в YouTube в рамките на 24 часа и веднага получи похвали от Rolling Stone и Billboard, които казаха, че парчето е „незабавен взрив“, ккато и Pitchfork и Vogue, които го нарекоха „поп майсторски клас“. „Houdini“ последва хитовата песен на Dua „Dance The Night“ от касовата сензация „Barbie“, която попадна в краткия списък на наградите „Оскар“ и спечели номинации за „Златен глобус“, наградите „Изборът на критиците“ и наградите GRAMMY за песен на годината и най-добра песен, написана за Визуални медии.

Платинено сертифицираният втори албум на Dua - „Future Nostalgia“ затвърди нейната успешна позиция и като най-добър радио изпълнител. Номинираният за GRAMMY албум беше най-продължително стоящия албум в топ 10 на изпълнителка на Billboard 200 през 2021 г. и породи множество хитови сингъла в световен мащаб, като „Levitating“ спечели диамантен сертифицикат и титлата на № 1 на Billboard Hot 100 Song of 2021 г.

Dua е със статут на суперзвезда на сцената и извън нея, благодарение на многото си страсти извън света на музиката. През 2022 г. Dua стартира Service95, глобална редакционна платформа за стил, култура и общество, вдъхновена от навика ѝ през целия живот да подготвя обширни списъци с препоръки. Придружаващият подкаст, Dua Lipa: At Your Service, включва обмислени разговори с високопоставени гости от колеги изпълнители и художници до автори и активисти и е възхваляван в публикации, включително The Sunday Times, Vogue, The Guardian и е обявен за един от Най-добрите подкасти за 2022 г. от Spotify. Украсила всяко голямо модно списание по света от Vogue и Elle до W и Dazed, Dua добави „дизайнер“ към автобиографията си през 2023 г., когато съпроектира колекцията „La Vacanza“ на Versace заедно със самата Donatella Versace, което Vogue определи като „най-горещото сътрудничество на лятото."

Едноименният дебютен албум на Dua от 2017 г. е платинено сертифициран, създаде шест платинени парчета и я направи първата изпълнителка в историята на наградите Brit, която получава пет номинации за една година. Dua има общо 8 номинации за награда Grammy, с три победи за: “Най-добър поп вокален албум”, “Най-добър нов изпълнител” и “Най-добър денс запис”. В глобални платформи тя е натрупала над 38 милиарда стриймвания и държи рекорда за това, че има първите два най-стриймвани албума на изпълнителка на всички времена в Spotify.