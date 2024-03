Dua Lipa пусна видео с изпълнение на живо на „Training Season“

Dua Lipa сподели изпълнение на живо, записано в Лондон за последния ѝ сингъл „Training Season“ от предстоящия ѝ трети албум „Radical Optimism“.

Видеото показва трикратанта носителката на награди Grammy и седeмкратна носителка на награди BRIT, потопена в осветената в червено сцена, заобиколена от бек вокалисти и музиканти. Песента беше пусната в началото на февруари и след успеха на издадения по-рано сингъл „Houdini”, достигна номер 4 в класацията за сингли в Обединеното кралство и номер 27 в Billboard Hot 100. 28-годишната поп звезда направи първо представяне на „Training Season“ на наградите BRIT, където тя спечели седмата си награда BRIT.

Dua започна поредицата „London Session“ със серия от нови песни, първата от които „Houdini“. „Training Season“ и „Houdini“ са включени в предстоящия ѝ трети студиен албум „Radical Optimism“. Записът бележи първото музикално предложение на Dua след наградения с Grammy „Future Nostalgia“ през 2020 г. Албумът трябва да излезе на 3 май.

За Dua Lipa

Трикратната носителка на награда Grammy и шесткратна носителка на награда Brit, международна поп звезда Dua Lipa започва 2024 г. с „Training Season“, най-новият сингъл от нейния дългоочакван предстоящ албум. Ноември месец Dua се завърна с еуфоричното парче „Houdini“, готово за клубове, което стигна направо до #1 в Airplay класациите в Обединеното кралство, привлече над 12 милиона гледания в YouTube в рамките на 24 часа и веднага получи похвали от Rolling Stone и Billboard, които казаха, че парчето е „незабавен взрив“, ккато и Pitchfork и Vogue, които го нарекоха „поп майсторски клас“. „Houdini“ последва хитовата песен на Dua „Dance The Night“ от касовата сензация „Barbie“, която попадна в краткия списък на наградите „Оскар“ и спечели номинации за „Златен глобус“, наградите „Изборът на критиците“ и наградите GRAMMY за песен на годината и най-добра песен, написана за визуални медии.

Платинено сертифицираният втори албум на Dua - „Future Nostalgia“ затвърди нейната успешна позиция и като най-добър радио изпълнител. Номинираният за GRAMMY албум беше най-продължително стоящия албум в топ 10 на изпълнителка на Billboard 200 през 2021 г. и породи множество хитови сингъла в световен мащаб, като „Levitating“ спечели диамантен сертифицикат и титлата на № 1 на Billboard Hot 100 Song of 2021 г.

Dua е със статут на суперзвезда на сцената и извън нея, благодарение на многото си страсти извън света на музиката. През 2022 г. Dua стартира Service95, глобална редакционна платформа за стил, култура и общество, вдъхновена от навика ѝ през целия живот да подготвя обширни списъци с препоръки. Придружаващият подкаст, Dua Lipa: At Your Service, включва обмислени разговори с високопоставени гости от колеги изпълнители и художници до автори и активисти и е възхваляван в публикации, включително The Sunday Times, Vogue, The Guardian и е обявен за един от Най-добрите подкасти за 2022 г. от Spotify. Украсила всяко голямо модно списание по света от Vogue и Elle до W и Dazed, Dua добави „дизайнер“ към автобиографията си през 2023 г., когато съпроектира колекцията „La Vacanza“ на Versace заедно със самата Donatella Versace, което Vogue определи като „най-горещото сътрудничество на лятото."

Едноименният дебютен албум на Dua от 2017 г. е платинено сертифициран, създаде шест платинени парчета и я направи първата изпълнителка в историята на наградите Brit, която получава пет номинации за една година. Dua има общо 10 номинации за награда Grammy, с три победи за: “Най-добър поп вокален албум”, “Най-добър нов изпълнител” и “Най-добър денс запис”. В глобални платформи тя е натрупала над 40 милиарда стриймвания и държи рекорда за това, че има първите два най-стриймвани албума на изпълнителка на всички времена в Spotify.