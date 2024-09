Dua Lipa обяви глобално турне

Носителката на 3 награди Grammy и 7 награди BRIT, глобалната поп звезда Dua Lipa обяви глобалното си турне през 2025 г. – „Radical Optimism Tour“ с над 40 нови дати в Австралия, Нова Зеландия, Северна Америка, Европа и Обединеното кралство през следващата година. Ще има концерти в Южна Америка, датите ще бъдат обявени допълнително.

Съобщението за турнето идва след дългоочаквания дебют на Dua на „Pyramid Stage“ като хедлайнер в на фестивала „Glastonbury 2024“ по-рано това лято. BBC похвали изпълнението ѝ, като каза:

„Dua спечели публиката с прецизността на някой, който се е подготвял за този момент от години“. След нейния завладяващ сет на Гластънбъри, тя веднага разпродаде две последователни вечери на емблематичния стадион Уембли в Лондон за юни 2025 г. Dua достигна нов връх в кариерата си, като търсенето от страна на фенове достигна най-високото си ниво за всички времена.

Турнето „Radical Optimism“ ще започне тази есен с предварително обявени концерти в Азия, включително спирки в Сингапур, Джакарта, Токио, Куала Лумпур и други, преди да приключи на 5 декември в Сеул, Корея в Gocheok Sky Dome. Датите за 2025 г. започват на 20 март в Мелбърн, Австралия в Rod Laver Arena и включват представления в Сидни, Оукланд, Мадрид, Хамбург, Париж, Амстердам, Лондон, Дъблин, Торонто, Чикаго, Ню Йорк, Маями, Лос Анджелис и още много преди да приключи в Сиатъл в четвъртък, 16 октомври в Climate Pledge Arena. Преди началото на турнето в Азия, Dua ще бъде хедлайнер на Austin City Limits в Остин, Тексас на 5 и 12 октомври.

Феновете могат да се запишат сега за предварителната продажба на билети за концертите на dualipa.com. Общата продажба започва в петък на 20 септември на dualipa.com.

БИЛЕТИ ЗА ЕВРОПА: American Express is providing access to Amex Presale Tickets™ for shows in Spain, France, Germany, Netherlands and Belgium, and Card Members can purchase tickets before the general public beginning Tuesday, September 17 at 10am local time (France and Germany) and at 12pm local time (Spain, Belgium, and the Netherlands) (while supplies last) - this is one of the many entertainment benefits American Express Card Members can access across the arts, theater, sports and music through Amex Experiences™. Terms apply.

American Express предоставя достъп до Amex Presale Tickets™ за изпълнения в Испания, Франция, Германия, Холандия и Белгия.

За шоута в Германия предварителната продажба започва на 18 септември на dualipa.com. Предварителната продажба започва на18 септември в Чехия, Германия, Италия и Франция, Холандия, Испания и Белгия. Общата продажба започва в петък, 20 септември в Чехия, Германия, Италия, Франция, Испания, Холандия и Белгия. Всички билети са налични на dualipa.com.

БИЛЕТИ ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО/ИРЛАНДИЯ: Билетите ще бъдат налични, започвайки с предварителната продажба на O2 Priority на 18 септември на dualipa.com. Общата продажба започва в петък, 20 септември на dualipa.com.

БИЛЕТИ ЗА СЕВЕРНА АМЕРИКА: American Express предоставя достъп до Amex Presale Tickets™, достъпни за членовете на картата за закупуване преди широката публика на 18 септември

● Предварителната продажба на билетите започва в четвъртък, 19 септември, регистрирайте се сега ТУК. Общата продажба започва в петък, 20 септември в 10 сутринта местно време на LiveNation.com.

Глобалното турне е в подкрепа на третия студиен албум на Dua, „Radical Optimism“, който беше издаден на 3 май 2024 г. чрез Warner Records/Орфей Мюзик. Албумът отиде направо на номер 1 в 11 държави, включително Обединеното кралство, където стана най-големият дебютен албум на изпълнител от Обединеното кралство през 2024 г. и събра най-високите продажби през първата седмица от изпълнител от Обединеното кралство от 2021 г. В САЩ албумът дебютира под номер 1 в класацията за най-добри продажби на албуми на Billboard и под номер 2 в класацията Billboard 200, отбелязвайки най-голямата седмица на продажбите на Dua досега. Беше обявен за „Избор на критиците от The New York Times“, който го приветства като „албум с нон-стоп приятна музика за слушане“, заедно с Variety, които го обявиха за „радостен взрив на поп сцената“. Освен това, The New Yorker похвали, „инструментите са блестящо и непроницаемо пространство, а основната атракция е Lipa“, а Vogue възхвалява, че това е „лятна, самоуверена част от поп блясък… [и] адски закачлива.“

DUA LIPA - RADICAL OPTIMISM TOUR 2024 DATES - PREVIOUSLY ANNOUNCED:

Tue Nov 5 – Singapore – Singapore Indoor Stadium

Wed Nov 6 – Singapore – Singapore Indoor Stadium

Sat Nov 9 – Jakarta, Indonesia – Indonesia Arena

Wed Nov 13 – Manila, Philippines – Philippine Arena

Sat Nov 16 – Tokyo, Japan – Saitama Super Arena

Sun Nov 17 – Tokyo, Japan – Saitama Super Arena

Wed Nov 20 – Taipei, Taiwan – Taoyuan Baseball Stadium

Sat Nov 23 – Kuala Lumpur, Malaysia – Axiata Arena

Sun Nov 24 – Kuala Lumpur, Malaysia – Axiata Arena

Wed Nov 27 – Bangkok, Thailand – Impact Arena

Wed Dec 4 – Seoul, South Korea – Gocheok Sky Dome

Thu Dec 5 – Seoul, South Korea – Gocheok Sky Dome

DUA LIPA - RADICAL OPTIMISM TOUR 2025 DATES - JUST ADDED:

Thu Mar 20 – Melbourne, Australia – Rod Laver Arena

Wed Mar 26 – Sydney, Australia – Qudos Bank Arena

Wed Apr 2 – Auckland, New Zealand – Spark Arena

Sun May 11 – Madrid, Spain – WiZink Center

Mon May 12 – Madrid, Spain – WiZink Center

Thu May 15 – Lyon, France – LDLC Arena

Fri May 16 – Lyon, France – LDLC Arena

Mon May 19 – Hamburg, Germany – Barclays Arena

Tue May 20 – Hamburg, Germany – Barclays Arena

Fri May 23 – Paris, France – La Défense Arena

Tue May 27 – Prague, CZ – O2 Arena

Wed May 28 – Prague, CZ – O2 Arena

Sat May 31 – Munich, Germany – Olympiahalle

Sun Jun 1 – Munich, Germany – Olympiahalle

Tue Jun 3 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Wed Jun 4 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Sat Jun 7 – Milan, Italy – Hippodrome San Siro (Ippodromo SNAI)

Wed Jun 11 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis

Fri Jun 13 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis

Fri Jun 20 – London, UK – Wembley Stadium - PREVIOUSLY ANNOUNCED

Sat Jun 21 – London, UK – Wembley Stadium - PREVIOUSLY ANNOUNCED

Tue Jun 24 – Liverpool, UK – Anfield Stadium

Fri Jun 27 – Dublin, Ireland – Aviva Stadium

Mon Sep 1 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Tue Sep 2 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Fri Sep 5 – Chicago, IL – United Center

Sat Sep 6 – Chicago, IL – United Center

Tue Sep 9 – Boston, MA – TD Garden

Wed Sep 10 – Boston, MA – TD Garden

Sat Sep 13 – Atlanta, GA – State Farm Arena

Sun Sep 14 – Atlanta, GA – State Farm Arena

Wed Sep 17 – New York, NY – Madison Square Garden

Thu Sep 18 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri Sep 26 – Miami, FL – Kaseya Center

Sat Sep 27 – Miami, FL – Kaseya Center

Tue Sep 30 – Dallas, TX – American Airlines Center

Wed Oct 1 – Dallas, TX – American Airlines Center

Sat Oct 4 – Los Angeles, CA – Kia Forum

Sun Oct 5 – Los Angeles, CA – Kia Forum

Sat Oct 11 – San Francisco, CA – Chase Center

Sun Oct 12 – San Francisco, CA – Chase Center

Wed Oct 15 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Thu Oct 16 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena