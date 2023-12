Dua Lipa пуска разширена версия на най-новия си сингъл

Днес глобалната поп звезда Dua Lipa пусна разширена версия на най-новия си хит сингъл „Houdini“.

Версията включва нов куплет, разкрит в интервюто “The Breakdown” на Dua за Rolling Stone, където тя говори за създаването на песента и тийзва новия си албум от 5DB Studios в Лондон.

„Когато бях в студиото и работех върху „Houdini“ с моите сътрудници, винаги сме имали тази мечта да издадем клубен хаус микс на сингъла“, обяснява Dua. „Песента вече беше перфектният саундтрак за една бурна вечер навън, но новият трети куплет просто я извежда на съвсем ново ниво. Издаваме го малко по-рано от очакваното, но феновете просто нямаха търпение! Мислете за това като за ранен празничен подарък от мен за вас“.

„Houdini“ дава тласък на разказвателния елемент, който се забелязва в предстоящия проект на Dua. Песента е написан от Lipa, заедно с Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. и Kevin Parker от Tame Impala, група, която служи като основни сътрудници по време на целия проект, който е продуциран от Parker и Harle.

Само за няколко седмици „Houdini“ вече се превърна в страхотно допълнение към дискографията на Dua. Парчето се изстреля направо на върха на еърплей класациите в Обединеното кралство, което го прави 11-ият запис на Dua #1 в Обединеното кралство и стана #1 музикален видеоклип в света в YouTube в седмицата след пускането му. „Houdini“ също така осигури най-големите глобални стриймвания на Dua в първия ден и първата седмица на издаването и отбеляза най-високия дебют на Dua в Billboard Hot 100. Еуфоричният клубен сингъл веднага получи одобрение от Rolling Stone и Billboard, които отбелязаха, че песента е станала „моментален хит“, както и Pitchfork и Vogue, които я нарекоха „поп майсторски клас“. „Houdini“ следва летния хит на Dua „Dance The Night“ от касовата сензация Barbie, който наскоро ѝ донесе две номинации за Grammy за: “Песен на годината” и “Най-добра песен, написана за визуални медии”.

За Dua Lipa

Трикратната носителка на награда Grammy и шесткратна носителнка на награда Brit, международна поп звезда Dua Lipa закри 2022 г. като един от най-добрите изпълнители на годината, като и Variety, и Billboard определиха нейното световно турне “Future Nostalgia” сред най-добрите концерти на живо за годината. Едноименният албум на турнето затвърди позицията на Dua едновременно като успешен и най-добър радио изпълнител. “Future Nostalgia” е платинено сертифициран в САЩ и Обединеното кралство, и е албума с най-дълга продължителност в топ 10 на изпълнителката в Billboard 200 през 2021 г. и създава множество световни хит сингъли, като „Levitating“ спечели диамантен статус и заглавие в Billboard – „Песен номер 1 в класацията Hot 100 за 2021 г.” В допълнение към чупенето на солови рекорди, Dua се оказа страхотен сътрудник на Elton John, с „Cold Heart (PNAU Remix)“ и им донесе честта на хитмейкърите на годината на Variety за 2022 г.

Dua е със статут на суперзвезда на сцената и извън нея, благодарение на многото си страсти извън света на музиката. През 2022 г. Dua стартира Service95, глобална редакционна платформа за стил, култура и общество, вдъхновена от навика ѝ през целия живот да подготвя обширни списъци с препоръки. Придружаващият подкаст, Dua Lipa: At Your Service, включва обмислени разговори с високопоставени гости от колеги изпълнители и художници до автори и активисти и е възхваляван в публикации, включително The Sunday Times, Vogue, The Guardian и е обявен за един от Най-добрите подкасти за 2022 г. от Spotify. Страстта на Dua към четенето и афинитетът към разказването на истории я накараха да стартира третaта и най-нова част на платформата, Service95 Book Club.

Като модна икона, Dua краси обложкта на всяко голямо модно списание по света от Vogue и Elle до W и Dazed. Съвсем наскоро Dua участва в изработването на колекцията „La Vacanza“ на Versace, заедно със самата емблематична Donatella Versace. Колекцията дамско облекло дебютира на модно ревю в Кан през май 2023 г., което Vogue нарече „най-горещото сътрудничество на лятото“, докато ревюто на Vogue Runway за шоуто го приветства като „моментално желан, ласкателен летен гардероб“.

Едноименният дебютен албум на Dua от 2017 г. е платинено сертифициран, създаде шест платинени парчета и я направи първата изпълнителка в историята на наградите Brit, която получава пет номинации за една година. Dua има общо 10 номинации за награда Grammy, с три победи за: “Най-добър поп вокален албум”, “Най-добър нов изпълнител” и “Най-добър денс запис”. В глобални платформи тя е натрупала над 38 милиарда стриймвания и държи рекорда за това, че има първите два най-стриймвани албума на изпълнителка на всички времена в Spotify.