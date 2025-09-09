Don Toliver споделя новия си сингъл „Tiramisu“ – плавно, смесващо жанрове парче, продуцирано от Cardo Got Wings, което показва характерния звук за родения в Хюстън музикант.

Това следва непосредствено след издаването на „FWU“ – сингъл с наситен бас, продуциран от Mustard, който e придружен от музикален видеоклип, режисиран от HYBRID. През април Toliver си сътрудничи и с Doja Cat за „Lose My Mind“ – водещият сингъл от F1 The Album, официалният саундтрак към игралния филм за Формула 1. Песента продължава нарастващото влияние на Toliver във филмовата и поп културата, след предишните му приноси към поредиците „ Fast & Furious “ и „Sinners“.

През 2024 г. излезе албумът му, оглавил класациите “HARDSTONE PSYCHO”, и дебютира на първо място в класацията за най-добри R&B/хип-хоп албуми на Billboard и отбеляза четвъртия му пореден дебют в Топ 10 на Billboard 200.

С над 37 милиона слушатели в Spotify месечно и милиарди стриймове по целия свят, Don Toliver остава начело на артистичността, противопоставяща се на жанровете. Неговите хитови сингли, включително “No Idea,” “After Party,” “L emonade,” “Private Landing,” и “No Pole,” са помогнали за оформянето на звука на цяло поколение. Отвъд музиката, Toliver стартира завладяващо Fortnite изживяване в подкрепа на HARDSTONE PSYCHO и беше хедлайнер на турне с разпродадени концерти.

Песента „Tiramisu“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.