Тази сутрин влезе в студиото на радио N-JOY

Сутрешният блок на радио N-JOY вече е с нови водещи.

Това са Мартина Иванова и Ивайло Иванов-Играта, които от 23 февруари всяка сутрин събуждат слушателите с хитова музика, игри и актуални теми.

„Чувстваме се превъзбудени от това, което се случва, както и от шанса да събуждаме себе си и слушателите всяка делнична сутрин“, каза Мартина Иванова.

„Заложили сме на пъстра палитра от всякакви новини – полезни, интересни, забавни, любопитни. Имаме точна астро прогноза, на която можете да разчитате“, разказа още тя.

По този повод водещите на "Тази сутрин" по bTV Юлия Манолова и Богомил Грозев гостуваха в студиото на радио N-JOY - вижте репортажа тук.

***

Радио N-JOY затвърждава лидерската си позиция на водещ музикален бранд и надгражда с ново съдържателно ядро в най-слушаното радиовреме в България. В юбилейната си година N-JOY посреща утрото с харизматичен дует, който носи настроение, ритъм и истинска близост със слушателите.

„Менюто е доста разнообразно. Ние рисуваме с думи – телевизията показва, а радиото доказва. Опитваме се да навързваме пулса и енергията на хората спрямо това, което усещаме. Ние сме едни посланици на добро настроение и ще пазим тази титла със сърца“, каза Ивайло Иванов-Играта.

„Добро утро, N-JOY“ започва от 7 часа и продължава до 10 часа всеки делничен ден.

*Радио N-JOY е една от най-големите музикални радиовериги в България – предпочитан избор и лидер сред слушателите в целевата група 18–45 години. Радиото е част от bTV Radio Group, която обединява едни от най-популярните радиостанции в страната: bTV Radio, Classic FM, Jazz FM и Z-Rock.