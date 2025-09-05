Demi Lovato загатна за нов поп сингъл

В четвъртък (4 септември) Demi Lovato публикува видеоклип, загатващ за продължението на августовския сингъл „Fast“, който отбеляза официалното им завръщане в поп жанра след няколко години, фокусирани върху рока.

В клипа Lovato танцува в мрежести чорапогащи и блестящи черни прашки, докато пее заедно с неиздаваната песен, която изглежда е озаглавена „Here All Night“.

„Потя се на дансинга под светлините, за да те превъзмогна“, пее тя в пулсиращ електронен ритъм. „Ще бъда тук цяла нощ“.

В надписа Demi написа с емоджи с намигващо лице „Все още съм тук“.

Мина доста време, откакто бившата звезда на Camp Rock издаваше песни, звучащи като „Fast“ и сега „Here All Night“. След албума „Dancing With the Devil“ от 2021 г., Lovato направи рязък завой от поп към пънк с албума „Holy Fvck“ от 2022 г., след което издадоха „Revamped“ – албум с предишни хитове на вокалистката, преосмислени като рок мелодии.

През юли обаче „Rolling Stone“ съобщи, че певицата се е завърнала към мейнстрийма и подготвя „празничен“ албум с денс-поп парчета. „Fast“ излезе скоро след това, дебютирайки на 8-мо място в класацията „Hot Dance/Pop Songs“ на Billboard.

За да съпътства поп завръщането си, 33-годишната също така си спомня някои от най-запомнящите се моменти от кариерата си. В края на юли те посетиха отново магазина за замразено кисело мляко The Bigg Chill – с който хитмейкърката има богато минало – а през август Ловато се събра отново с Jonas Brothers, за да изпълнят няколко емблематични парчета от Camp Rock.