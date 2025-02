DEEP ZONE Project празнува 25-та годишнина със сборен албум

Любимата българска електронна група DEEP ZONE Project празнува своето 25-годишно присъствие на музикалната сцена с издаването на албум, събрал най-големите ѝ хитове.

Озаглавен "The Best", той е музикална разходка през историята на бандата – в него са включени изпълненията на всички вокалисти, които са били част от DEEP ZONE Project от началото до сега, както и популярните им колаборации с техни колеги и приятели.

За юбилейната си колекция групата ремастерира някои от най-известните си парчета, запазвайки неподправената им енергия. Траклистът на "The Best“ включва хитовете "DJ Take Me Away", "I Love My DJ", "Папи Папи", "Без Кофеин", "Няма Не" и още много други.

„Приключението продължава“, споделят от DEEP ZONE Project.

Освен във всички дигитални платформи, албумът „The Best“ може да намерите в търговската мрежа на CD и двойна плоча с включени специално подбрани снимки и любопитни факти и истории за групата.