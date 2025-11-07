Давид Миланов представи дебютен сингъл по радио N-JOY.
Младият изпълнител, познат от участието си в "Гласът на България", госува в шоуто "От 10 до 2" с Нейа и разкри подробности за появата на "Цялата вселена".
Продуцент на песента е Мария Илиева, която беше треньор на Давид по време на участието му в телевизионния формат за таланти.
Парчето идва придружено с официален видеоклип, режисиран от Ники Котич, който създава цветна есенна приказка, улавяща последните топли слънчеви лъчи. Екранна партньорка на Давид е актрисата Свилена Николова.
