Давид Миланов представи дебютен сингъл по радио N-JOY.

Младият изпълнител, познат от участието си в "Гласът на България", госува в шоуто "От 10 до 2" с Нейа и разкри подробности за появата на "Цялата вселена".

Продуцент на песента е Мария Илиева, която беше треньор на Давид по време на участието му в телевизионния формат за таланти.

Парчето идва придружено с официален видеоклип, режисиран от Ники Котич, който създава цветна есенна приказка, улавяща последните топли слънчеви лъчи. Екранна партньорка на Давид е актрисата Свилена Николова.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.