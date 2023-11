David Guetta и Kim Petras издадоха нов сингъл

David Guetta и Kim Petras обединиха усилия.

След хитовете "I'm Good" и "Baby Don't Hurt Me", френският диджей се завръща, заедно с носителката на награда Grammy, аплодираната от критиката попзвезда, с дългоочаквания си нов сингъл "When We Were Young".

Футуристичният хит, който тематично гледа към миналото, „When We Were Young“ е с бързо темпо, включващ хиперпоп влияния и класическо пиано от 90-те в несравнимия звук на David Guetta. „Когато бяхме млади, изглеждаше, че животът е толкова прекрасен“, гласи припевът на запомнящата се мелодия, докато Kim Petras представя носталгичните стихове за невинността на младостта. Създавайки парчето със забързана интерполация на класиката на Supertramp „The Logical Song“, френският диджей има реални шансове да спечели златото отново с това ново разбиващо сътрудничество.

Снимка: WMG

Хитовете никога не спират за David Guetta. По-рано тази година той завладя и световния ефир с мегахита „Baby Don’t Hurt Me“ с участието на двете поп мегазвезди Anne-Marie и Coi Leray. Той пристигна като дългоочакваното продължение на Spotify global #1 и разбиващия хит „I’m Good (Blue)“. Парчето донесе на Guetta неговата единадесета номинация за GRAMMY, като получи номинация за „Най-добър танцов/електронен запис“, събра 2,2 милиарда глобални стриймвания, класира се на #1 в официалните класации в 11 страни и достигна #1 в Топ 40 на САЩ и Dance Radio класациите в САЩ.

Guetta не е спрял дотук. По-рано този месец той издаде „Big FU“ с Ayra Starr и Lil Durk, след септемврийската си колаборация със Zara Larsson „On My Love“, която вече бързо наближава 30 милиона стримвания, докато по-рано през лятото имаше сингли с MORTEN, Bebe Rexha, Shouse и други. Да не говорим за работата му по ремикси: само през 2023 г. той издаде успешни преработки на cassö, „Prada“ на RAYE и D-Block Europe с Hypaton и „Apaga La Luz“ на Tony Touch, както и други.

Германската певица и автор на песни Kim Petras избухна на сцената през последните години, като отбеляза голям успех с нейния чудовищен сингъл „Unholy“ със Sam Smith. Песента, оглавила класациите, бързо се превърна в един от най-добрите поп дебюти за 2022 г., донесе на Kim първата й награда GRAMMY и се изкачи до #1 on the Billboard Hot 100, Billboard Global 200, световните класации на Spotify и Apple Music и официалната класация за сингли в Обединеното кралство. Отбелязвайки историческото първо място в класацията на LGBTQ+ в историята на GRAMMY, „Unholy“ показа Kim и Sam, като първите открито трансджендър соло изпълнители и небинарни соло изпълнители, които се изкачиха до #1 в Billboard Hot 100, а също така са и първите получили GRAMMY в категорията за “Най-добро поп дуо/групово изпълнение.” След победата си на MTV EMA за „Video for Good“, Kim и Sam получиха наградата „Иноватор на годината“ на събитието Variety Hitmakers.

David Guetta се изкачи до един от най-стриймваните изпълнители в Spotify в световен мащаб, с над 42 милиарда глобални стриймвания и продажби на над 50 милиона записи по целия свят. В кариерата си той три пъти е избиран за най-добрият диджей в света в желаната анкета на DJ Mag 'Top 100' и е един от най-успешните стриймвани изпълнители, достигайки челни позиции в класациите на I-Tunes в над 113 държави и постигайки над 24 милиона глобални последователи в Spotify.

По-рано тази година международната икона спечели наградата „Dance Song of The Year“ за последния си хит „I’m Good“ на Музикалните награди на IHeartRadio, където преди това беше обявен за „Dance Act of the Year“. Той също така наскоро получи награди за „Най-добро електронно изпълнение“ на тазгодишните награди на MTV EMA, „Диджей на годината“ на музикалните награди на NRJ, “Продуцент на годината” на Brits и “Продуцент №1” на 1001Tracklists, продължавайки да затвърждава статута си на велик диджей.

"When We Were Young" излиза чрез Warner Records/Орфей Мюзик.