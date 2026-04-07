Дъщерята на Robbie Williams ще поеме по неговия музикален път

Robbie Williams разкри, че „талантливата“ му дъщеря Teddy най-вероятно ще тръгне по неговите стъпки, защото има „прекрасен глас“. Изпълнителят на хита „Angels“ обаче призна, че все още не планира да я извежда на сцената.

13-годишната Teddy вече си е изградила име като актриса след филмовия си дебют в Tinseltown миналата година, но Robbie каза, че тя има вокалния талант, за да успее като певица.

„Няма да има албум от Ted преди моя следващ, но тя е нетърпелива да се представи“, каза той пред The ​​Sun в понеделник. „Тя е много, много талантлива, има прекрасен глас и пише песни с лекота“.

Гордият баща обаче каза, че се надяваTeddy да изчака, докато е готова да даде тласък на кариерата си, за да не „убие увереността ѝ“.

„Винаги съм искал тя да излезе на сцената и да пее с мен, поне през последните три години - но после виждаш как други деца на известни хора го правят и тогава се разпадат“, добави Robbie.

Robbie и съпругата му Ayda са известни с това, че пазят много личния си живот, когато става въпрос за децата и често крият лицата им в социалните мрежи.

„Наистина се гордеем и искаме да споделяме абсолютно всичко, но в тази страна има закон, който гласи, че не могат да се публикуват снимки на деца във вестниците.

Последната снимка, споделена от двойката, е от април, когато Robbie си играе с децата си. Докато се наслаждават на време заедно, музикантът и децата му са заснети да лежат в кръг на пода, държащи се за ръце. Споделяйки сладката снимка в Instagram Story, Ayda написа: „Семейно време.“

Семейството живее в дом в Кенсингтън, Лондон, на стойност 17,5 милиона паунда, но също така разделя времето си между Бевърли Хилс и имение на стойност 24 милиона паунда с изглед към Женевското езеро в Швейцария, припомня Daily Mail.