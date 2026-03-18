DARA разкри официалния видеоклип към българската песен за Евровизия

В разгара на силния международен интерес към „BANGARANGA“, DARA представя официалния видеоклип към българската песен, която ще ни представи на конкурса „Евровизия“ 2026.

Премиерата на видеоклипа идва след впечатляващия старт на песента онлайн. В стрийминг платформите „BANGARANGA“ има над 1,5 милиона слушания, а изпълнението от финала на националната селекция се превърна в най-гледаното видео сред тазгодишните участници - в Instagram, TikTok и YouTube профилите на конкурса „Евровизия“ има общо 15 милиона гледания и хиляди реакции от фенове по целия свят. Песента предизвика активни дискусии в международните фен общности и медиите, където често се посочва като една от най-запомнящите се песни от Балканите тази година.

След победата си в селекцията, организирана от Българската национална телевизия, DARA навлезе в период на интензивна подготовка за конкурса. Програмата ѝ се състои от поредица от международни интервюта и участия в специални събития в Гърция, Норвегия, Румъния и Англия, които събират любими участници от различни издания на „Евровизия“.

Междувременно DARA работи активно и по сценичното представяне на „BANGARANGA“ за голямата сцена във Виена, заедно с елитен творчески екип от Стокхолм.

Песенният конкурс „Евровизия“ 2026 ще се проведе във Виена, Австрия. България ще се състезава във втория полуфинал на 14 май, когато „BANGARANGA“ ще направи своята международна премиера пред милионна телевизионна аудитория. Големият финал е на 16 май.