DARA издаде втория си студиен албум „ADHDARA“

DARA изненадва феновете си с втория си студиен албум – „ADHDARA“, който излезе на 19 септември. Заглавието не е случайно – певицата вплита в проекта личния си опит с ADHD (Синдром на дефицит на вниманието) и го превръща в музика, енергия и неподправена емоция.

„ADHDARA“ е смел и откровен албум, в който всяка песен носи част от личния свят на DARA – понякога хаотичен, понякога тревожен, но винаги вдъхновяващ и креативен. Проектът е комбинация от различни стилове и настроения, с които певицата показва, че може да превръща предизвикателствата в сила и изкуство.

В албума участват и добре познати имена като Денис Попстоев, Dexter, Дара Екимова, Emil TRF, Venci Venc’, Preyah, Nicka, D-ZastA, Камен Колев, Kay Be, Anne-Judith Stokke Wik, Martin Kleveland и C-Mo.

Премиерата на „ADHDARA“ върви ръка за ръка и с новия ѝ сингъл „Да не можем“, чийто клип е дело на режисьора Stressko.

Албумът е достъпен във всички дигитални платформи, както и във впечатляващи физически формати – CD, USB с ключодържател и лимитирано колекционерско издание-книга с 50 страници снимки, истории, текстове и специална изненада за феновете.



Премиерата на албума “ADHDARA” съвпада и с официалното представяне на новия сингъл на DARA „Да не можем“. Гледайте видеото, режисирано от Stressko:

