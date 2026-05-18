DARA е победителят в Евровизия 2026

DARA е големият победител в „Евровизия“.

С блестящото си изпълнение на парчето Bangaranga българската певица завладя сърцата на зрителите. Тя събра 516 точки, като бе фаворит и на публиката, и на журито.



На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето.



Идеята за „Бангаранга“ идва още през 2023 г., когато румънският композитор е част от музикален лагер за писане на песни в България.

"О, Боже мой", не скри емоциите си DARA на сцената при получаването на кристалната статуетка. „Догодина Евровизия идва в София и трябва да се подготвим! Благодаря на всички, които ме подкрепиха! Това е голяма победа не само за мен, но и за България”.



DARA посвети наградата на феновете си и по повод навършването на 10 години, откакто е на голямата сцена.



Българската изпълнителка излезе под №12 на сцената във Виена с песента "Bangaranga", а представянето на полуфинала буквално взриви публиката и накара букмейкърите да поставят България сред държавите, които могат да поднесат голяма изненада тази вечер.

Часове преди големия финал на Евровизия България вече записа сериозен успех. DARA и песента "Bangaranga" спечелиха една от престижните награди „Марсел Безансон“ за артистично присъствие на сцената - отличие, носещо името на създателя на конкурса.



Над 160 милиона зрители по света и всички меломани на Стария континент очакват финала на 70-ото издание на конкурса тази вечер

Юбилейното 70-о издание на песенния конкурс Евровизия 2026 събра около 10 000 зрители в залата във Виена и милиони пред телевизионните екрани по света. В историята на конкурса са прозвучали 1789 песни.

Минути след финала Дара бе поздравена от голямата българска звезда - Лили Иванова. „Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA / Darina Yotova!“, написа Лили Иванова в профила си във Facebook.

