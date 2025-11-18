D2 поставят големия рок финал на годината с концерт

В края на тази емблематична за D2 година, групата кани феновете си на вечер, която ще разтърси столичен клуб със своя познат заряд.

На 27 декември на сцената отново ще застанат рамо до рамо Димитър Кърнев (китара), Дичо Христов (вокали), Александър Обретенов (бас китара), Васил Вутев (барабани) и Радостин Василев (вокали), готови да споделят енергията на своето завръщане и да дадат силен финал на сезона.

Последните месеци бяха изпълнени със значими моменти за групата. D2 отбелязаха своя 25-годишен юбилей, изнесоха впечатляващ концерт в Зала 1 на НДК и представиха „Преди да кажеш не“, рок балада, която бързо се превърна в символ на тяхното обединение. Историята на песента започва още през 2005 година, а днес тя най-после намира своя завършен облик като знак за новия етап, в който бандата влиза заедно. Парчето е по музика и аранжимент на D2, с текст на Гергана Турийска и видеоклип, режисиран от Свилен Славов.

Още в първите часове след премиерата „Преди да кажеш не“ събра десетки емоционални реакции от фенове, които я определиха като едно от най-силните им парчета досега. Мнозина споделиха, че са чакали тази песен повече от двадесет години и че именно този звук и тази енергия са ги върнали към най-силните им години. „Няма друга банда, която да прави такава неподправена музика“ - „Точно така звучат истинските D2“ - са само част от посланията, които заляха страниците им.

„Преди да кажеш не“ ще бъде включена и в новия албум, върху който музикантите работят в момента. Сред изненадите, които подготвят за концерта на 27-ми декември е юбилейния двоен концертен винил и CD „25 години D2“, които ще бъдат налични ексклузивно в Mixtape 5. Специален гост на вечерта ще бъде Деян Славчев - Део. Очаква се в концертната вечер D2 да анонсират по-подробно и своето планирано за 2026 г. турне, с което ще продължат историята, започнала преди четвърт век.

Завръщането на D2 в оригинален състав е дълго чакан момент за феновете, които отново могат да усетят харизмата и уникалната химия на една от най-обичаните български рок групи. По време на концерта публиката ще чуе любими песни от всички етапи от развитието на бандата. Хитове, съпътствали няколко поколения слушатели и превърнали се в част от златната класика на българския рок.

Интересът към 25 годишния „реюниън“ е огромен, тъй като се очаква се вечер, в която публиката ще пее, а музиката ще носи онзи познат заряд на групата, който свързва хората.

През годините D2 изграждат богата музикална история, разказана в четири студийни албума. „Ледено момиче“ от 2000 г. се превръща в един от най-продаваните албуми у нас с над 100 000 продадени копия. Следват „2002“ и „6“, записан и мастериран в няколко от най-реномираните студия в Лос Анджелис. През 2014 г. се появява „Феникс“, създаден в необичайна атмосфера на мобилно студио в бивша правителствена резиденция, където песните постепенно оформят своя звук в продължение на две години.

D2 са носители на множество отличия, сред които „Група на годината“ и два пъти голямата награда на БНР „Златна пролет“. Музиката им е звучала както на големи български сцени, така и на международни фестивали като Eurosonic (Холандия), Rock’N’Coke (Турция) и Rock for People (Чехия).