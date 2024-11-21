D2 отново заедно с чисто нов хит – „Преди да кажеш не“

Димитър Кърнев, Дичо Христов, Александър Обретенов, Васил Вутев и Радостин Василев отново обединяват сили и връщат D2 в оригиналния ѝ състав.

След като отбелязаха 25 години на сцената, легендарната българска рок група се завръща с ново звучене, свежа енергия и чисто ново парче – „Преди да кажеш не“.

„Това е момент, който и ние, и феновете чакахме дълго. Завръщаме се не просто с носталгия, а с нова музика и с желанието да продължим историята си оттам, където я оставихме,“ споделят музикантите. „Времето най-накрая дойде – връщаме се със същия хъс и плам и вече сме готови с нов албум!“

Феновете ще имат възможност отново да усетят магията и харизмата на оригиналния състав, превърнал D2 в едно от най-обичаните и влиятелни имена на българската рок сцена.

Завръщането им е не само музикално събитие, а и дългоочакван емоционален празник за всички, които вярват, че истинските истории никога не свършват.

Новият сингъл е по музика и аранжимент на D2, с текст на Гергана Турийска. Видеото е режисирано от Свилен Славов и вече е достъпно онлайн: