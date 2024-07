CYRIL представи нов сингъл

CYRIL разкри новия си сингъл.

Австралийската сензация си партнира с певеца и автор на песни Dean Lewis за „Fall At Your Feet“ – завладяващо денс-поп парче, което служи като продължение на пробивния хит на CYRIL от 2023 г. „Stumblin' In“ и официалния му ремикс на "The Sound Of Silence" на Disturbed от февруари тази година; двете парчета току-що надхвърлиха 400 милиона стриймвания само в Spotify, като „Stumblin' In“ влезе в Global Top 50 на платформата съвсем наскоро и поддържа постоянен брой от 2 милиона стриймвания дневно.

Поддържайки неговия мечтателен и многостранен звуков стил, новото парче започва с прочувствения глас на Lewis, придружен от носталгично соло на пиано, подготвяйки слушателя за постепенно въвеждане на ефирни мелодии, които се сливат в припев, допълнен от приглушена, динамична бас линия. Със своята комбинация от естествена продукция и емоционални вокали, „Fall At Your Feet“ е готов за прохладни летни срещи и много радио излъчвания. CYRIL беше похвален и от редактора на US Pop Spotify в интервю за Billboard, който подчерта непреходността и международната привлекателност на „Stumblin' In“. Двамата изпълнители започват да работят заедно, когато Dean се свърза със CYRIL чрез социалните мрежи и сега се радваме на „Fall At Your Feet“, който е първият сингъл от предстоящото EP на CYRIL – „From Down Under“.

"Fall At Your Feet" е част от предстоящия миниалбум на CYRIL. Новият сингъл излиза чрез Spinnin' Records/Warner Music/Орфей Мюзик.

CYRIL

CYRIL – роденият в Австралия изпълнител, стои зад две от най-горещите парчета в света в момента – "Stumblin' In" и неговия ремикс на "The Sound of Silence" на номинираните за награда „Grammy“ Disturbed. Роден и израснал в провинцията на регионална Австралия и сега базиран в Дарвин, CYRIL – продуцент, диджей и мултиинструменталист (свири на китара, пиано и барабани), има предизвикателно пътуване от тийнейджър до възрастен. Той се бори с лични проблеми и трудности, каращи го понякога да изоставя музикалните си стремежи. Но едно нещо остава непроменено: той винаги държи лаптопа и китарата си близо до себе си, поддържайки мечтата си жива и непрекъснато усъвършенствайки таланта си. Най-успешният за него момент досега идва в края на 2023 г. с издаването на „Stumblin' In“, който първоначално избухна в TikTok, преди да завладее стрийминг платформите и радиостанциите.

Тракът стана #1 най-въртяна песен в ефир в страни като Германия, Полша, Австралия, Нова Зеландия и други, също така влезе в някои от най-големите плейлисти на Spotify и Apple. До момента CYRIL може да се похвали с впечатляващите над 250 милиона стриймвания, стои на върха на класациите на Shazam в над 20 различни държави, получава платинени и златни сертификати в множество различни държави и има повече от 800 хиляди последователи в социалните мрежи. С такава ясна и неограничена траектория, очаквайте да чуете много повече от CYRIL през 2024 г. и след това.

Dean Lewis

Австралийският певец и автор на песни Dean Lewis е продал 5,7 милиона албума/EP-та по целия свят, а музиката му е събрала над 11,5 милиарда стриймвания до момента. Dean беше приветстван в Spotify Billions club с неговия хит „Be Alright“, който вече има 1,8 милиарда стриймвания в платформата. Песента е 14-кратно платинена в Австралия, тройно платинена в САЩ, двойно платинена в Обединеното кралство и платинена в още 22 държави. Той става Apple Up Next изпълнител през 2019 г. и има над 200 концерта през същата година, включително разпродадени турнета в САЩ и Австралия, плюс много концерти и фестивални сетове в Европа. Същата година Dean си сътрудничи с холандската суперзвезда – диджея и продуцент Martin Garrix, за техния хит сингъл „Used To Love“ и постигна още една цел в кариерата си, когато участва на големия финал на AFL. След издаването на дебютния си #1 албум през 2019 г., - „A Place We Knew“, който оглави класациите и получи множество награди и платинени сертификати, Dean спечели внушителна фен база в цял свят. През 2022 г. Dean издаде втория си албум - „The Hardest Love“, който влезе в Топ 5 на ARIA и включваше синглите „How Do I Say Goodbye“, „Hurtless“ и „Looks Like Me“. През същата година Dean също си сътрудничи с норвежкия диджей и продуцент Kygo за 2 парчета, събрали над 200 милиона стриймвания. Австралийският певец и автор на песни приключи 2022 г., като спечели наградата на TikTok в Австралия за австралийски изпълнители с най-много нови последователи и за най-гледан австралийски изпълнител. Скорошният хит сингъл на Dean - "How Do I Say Goodbye", вече има над 1,2 милиарда стриймвания и е двойно платинен в Австралия и Швейцария, сребърно сертифициран в Обединеното кралство, платинен в Канада, Норвегия, Швеция, Белгия, Холандия и златно сертифициран в САЩ, Италия, Нова Зеландия и Германия. Той влезе в Топ 50 на Spotify в 15 държави, включително Германия, Обединеното кралство, Канада и Австралия, изкачи се до #3 в американските радиостанции с формат Hot AC и получи ремикс от глобалния диджей и продуцент Tiësto. През юни 2023 г. Dean Lewis издаде първия си сингъл от предстоящия си трети албум – „In A Perfect World“, с участието на световната суперзвезда от САЩ – Julia Michaels; песента вече има над 40 милиона стриймвания. По време на световното си турне – „Future Is Bright“, през 2023 г., Dean имаше близо 100 концерта и фестивални участия в Австралия, Нова Зеландия, Обединеното кралство, Европа, Азия и САЩ.