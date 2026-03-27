След огромния си възход, който му донесе над 3 милиарда стриймвания в кариерата, австралийският продуцент и мултиинструменталист CYRIL издава първия си запис за годината с най-амбициозното сътрудничество до момента: „That’s Her“, в което участва мултиплатинената и номинирана за Grammy хип-хоп икона Wiz Khalifa.

Достъпна вече на всички стрийминг платформи, „That’s Her“ служи като майсторски клас по промяна на жанровете. Парчето безпроблемно съчетава характерната органична продукция на CYRIL с непринуденото, мелодично усещане, което е направило Wiz Khalifa известно име. Това издание бележи ключов момент в кариерата на CYRIL, тъй като той разширява доминиращото си присъствие в Европа и Австралия в северноамериканския мейнстрийм.

Историята на CYRIL е една от най-завладяващите в съвременната музика. Преодолял лични трудности и бездомност, той се е превърнал в глобален феномен. Сред последните му постижения са: неговият забележителен сингъл „Stumblin’ In“, който официално се превърна в стрийминг хит, надминавайки 746 милиона стриймвания (само в Spotify) и печелейки престижни диамантени сертификати във Франция, Полша и Австралия, както и златни сертификати в САЩ, Германия и други градове.

Този дигитален успех се отразява и в неговото господство в традиционния ефир, където си е осигурил статут на номер 1 в ефира на големи държави, включително Германия, Холандия, Австралия, Нова Зеландия, Полша и Швеция.

CYRIL е повече от просто „One Hit Wonder“. След „Stumblin In“ той направи още един глобален момент с ремикса си на „The Sound of Silence“ на Disturbed, който събра милиарди гледания в TikTok и стриймвания, последван от римейка на „Still Into You“ на Paramore, който беше номиниран на наградите ARIA за „Song of the Year“, и ремиксира изпълнители като Teddy Swims, Ed Sheeran и много други.

Отвъд класациите, звукът на CYRIL все повече е синоним на съвременната поп култура, като наскоро той зае централно място във филма на Netflix „People We Meet on Vacation“, докато световни марки като F1, MLB, Chelsea FC, Liverpool FC и други използват неговата заразителна музика. Тази пресечна точка на музикалния успех и творческата значимост му е донесла значително признание в индустрията, подчертано от множество номинации за ARIA за „Песен на годината“ и „Най-добро денс/електронно издание“ през 2024 и 2025 г., както и като ТОП австралийски изпълнител на Spotify.

В деня на издаването на сингъла, вдъхновяващо музикално видео, заснето на място в Лос Анджелис, беше премиерно представено. Феновете могат да очакват и богато съдържание зад кулисите, предлагащо интимен поглед към творческата синергия между австралийския продуцент и легендата на рапа от западното крайбрежие.