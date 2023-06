В рубриката "За книгите и други приятели", както винаги в четвъртък, Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни ни отвеждат на пътешествие в света на книгите

Първата книга представена в рубриката днес е "Цветовете на пожара" на Пиер Льометр.

Заглавието за най-малките е: "Когато порасна" от Кантен Гребан.

Чуйте още за произведенията от аудиофайла по-горе в статията.