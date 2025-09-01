Цветослава Георгиева е новият оперативен мениджър на bTV Radio Group

bTV Radio Group, една от водещите радиогрупи в България, обявява назначението на Цветослава Георгиева като новият оперативен мениджър на компанията.

Цветослава Георгиева е утвърден медиен и комуникационен експерт с дългогодишна кариера в радиоиндустрията, печатните медии и публичната комуникация. Тя ще отговаря за развитието на радиогрупата на bTV, включително координацията между радиостанциите, създаването на програмно съдържание, интегрирането на нови формати и дигитални проекти, както и управлението на екипи и вътрешни процеси.

Присъединяването на Цветослава към bTV Radio Group е част от дългосрочната визия на компанията за модернизация и утвърждаване на радиото като динамична и иновативна медийна платформа. Тази стъпка надгражда усилията, започнати през миналата година с откриването на новия високотехнологичен студиен комплекс, който обединява на едно място радиостанциите N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock. Новото мултимедийно пространство създава условия за по-ефективна продукция, насърчава креативността и улеснява синергията между телевизионния и радио ефир, като осигурява естествено продължение в дигитална среда. Съчетанието между технологична иновация и интегрирано съдържание позволява на медийната група да отговори на очакванията на съвременната аудитория и да утвърди позициите си като лидер в мултиплатформеното излъчване.

„Приветстваме с добре дошла в нашия екип Цветослава Георгиева. Вярваме, че с нейния богат опит, радиогрупата ни ще продължи да се развива като лидер на пазара и водещ източник на новини, музикално и развлекателно съдържание“ - заявява Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

„За мен е чест да се присъединя към екипа на bTV Radio Group. Вярвам, че радиото има уникалната способност да създава близост, доверие и смисъл. Ще работя с отдаденост за развитието на програмното съдържание и дигиталните платформи на медията“ - споделя Цветослава Георгиева.

Визитка

Цветослава Георгиева има над две десетилетия опит в радио индустрията. Започва своето професионално развитие като студент и работи в младежки печатни издания. През 1999 г. става водещ и автор на предаване в едно от първите частни радиа в България - „Плевен плюс“. В периода 2003 - 2005 г. заема позицията на регионален главен редактор на „Дарик радио“. От 2005 до 2024 г. е част от екипа на радио Фреш, където в продължение на близо 20 години работи като радиоводещ, редактор и създател на аудио съдържание. Била е автор и редактор на материали във в-к „Преса“. През последните шест години управлява агенция за връзки с обществеността, в рамките на която консултира медийни проекти, управлява корпоративната репутация и организира специални събития.

Цветослава Георгиева притежава две магистърски степени по стопански и финансов контрол от Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов, както и по публична администрация от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

За bTV Radio Group

bTV Radio Group е част от bTV Media Group. Нейното портфолио включва пет радиостанции с национално покритие, които достигат до широка аудитория с разнообразни интереси - N-JOY, bTV Radio, Classic FM, Jazz FM, Z-Rock. Повече информация може да бъде намерена тук.