Coachella 2026 отново събра на едно място част от най-обсъжданите имена в световната музика, а сред артистите, оформили облика на тазгодишното издание, силно присъствие имаха и изпълнители от каталога на Universal Music Group, сред които и хедлайнерите Sabrina Carpenter, Justin Bieber и Karol G.

Най-силно внимание привлече Sabrina Carpenter, която се завърна на главната сцена на Coachella две години след първата си поява на фестивала, този път вече като хедлайнер. Шоуто ѝ впечатли с ясно разпознаваема визуална концепция, изградена около киноестетика и образа на „SabrinaWood“, както и със серия от специални появи, сред които Susan Sarandon и Will Ferrell. Фестивалното ѝ участие даде нова видимост и на „House Tour“, подкрепен и от новия си официален видеоклип, излязъл броени дни по-рано.

Със същия мащаб се откроиха и останалите големи имена в афиша. Justin Bieber беше сред най-коментираните артисти на фестивала, а Karol G записа исторически момент, превръщайки се в първата латино изпълнителка, оглавила Coachella. Извън хедлайнерите, в програмата присъстваха и още имена от каталога на Universal Music Group, сред които KATSEYE, Gigi Perez, Disclosure, Royel Otis, Anyma, Natalie Jane и flowerovlove.

Тазгодишното издание остави след себе си не просто силни отделни участия, а усещане за ясно очертан музикален момент - мащабен, разнообразен и с имена, които задават ритъма на международната сцена.