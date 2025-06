Clean Bandit ново видео към свой трак.

Новият клип към парчето "Tell Me Where U Go", за което си сътрудничат с Tiësto и Leony, е с превод на британски жестомимичен език (BSL).

В него артистът превежда говоримото или изпятото съдържание на жестомимичен език за глухи или трудночуващи членове на публиката, които използват BSL.