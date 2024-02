CKay представя два романтични сингъла

След огромния успех на дебютния му албум „Sad Romance Deluxe“ и колаборацията „Hallelujah“ с Blaqbonez, оглавила класациите, CKay е готов да очарова публиката отново с издаването на два нови сингъла.

Парчетата „Mysterious Love“ и „Is It You?" дебютираха на 26 януари 2024 г., точно навреме за сезона на Свети Валентин, тези песни на любовна тематика се очаква да направят още по-успешен, вече впечатляващия музикален репертоар на CKay. Песните вече са достъпни във всички дигитални платформи и излизат у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

В центъра на това двойно издание е хипнотизиращото парче „Mysterious Love“, придружено от официално музикално видео. Вторият сингъл, „Is It You?“, ще бъде допълнен от привлекателно лирик видео, като официалното музикално видео е насрочено за пускане на 9 февруари 2024 г.

Снимка: Орфей Мюзик

Известен с нежното смесване на амапиано, афробийт и поп в уникалния си емо-афробийт звук, CKay продължава да разширява границите на музикалното изразяване. И „Mysterious Love“, и „Is It You?“ показват способността му да създава звукова атмосфера, която резонира в различни жанрове, обещавайки очарователно изживяване за феновете.

През 2023 г. CKay постигна забележителни етапи с луксозното издание на „Sad Romance“, включващо хитове като „Nwayi“, „capture my soul (feat. Joeboy)“ и „NNEKA (feat. Tekno).“ Водещият сингъл, „Hallelujah“, се изкачи до #1 в класацията на Apple Music Daily, Нигерия, натрупвайки над 33 милиона стриймвания.

Освен соловите си начинания, CKay си сътрудничи в различни успешни проекти, включително „Trumpet“ с Olamide и номинираната за Grammy „Know Better“ в The Age of Pleasure на Janelle Monáe. Той допълнително разшири глобалния си обхват, като обедини сили с британската певица Tamera в „40 Days“.

В новаторски си музикален подход, CKay обяви сътрудничеството си с Ralph Lauren, превръщайки се в първото африканско лице на марката. Партньорството започна с пускането на аромата Polo Oud, демонстриращ влиянието на CKay отвъд сферата на музиката.

Навлизайки в 2024 г. с впечатляващите 3 милиарда стриймвания в кариерата си, CKay отново излиза на сцената с „Mysterious Love“ и Is It You?", и двете копродуцирани от него и Reward Beats. Парчетата са доказателство за неговата непрекъсната музикална еволюция и непоколебима и изключителна артистичност.

Снимка: Орфей Мюзик

Както CKay уместно казва: „Love Nwantiti стана хит, 2 години след издаването си и животът ми се промени за миг. Пътувах по света, рекламирайки и изпълнявайки музиката си в продължение на 2 години. Стигнах до точка на физическо , умствено и емоционално изтощение, така че трябваше да си взема почивка. Но се върнах и сега съм в най-добрата си форма."

Освен това той добавя: „Реших да пусна два сингъла, за да дам на моите фенове изживяване при слушането. След периода на мълчание, това беше правилното. Срещнах любовта на толкова много нива и измерения, така че по-голямата част от моята музика е за любовта. И това не е изключение".

Последните музикални предложения на CKay са доказателство за неговото артистично майсторство и вълнуващо допълнение към развиващия се пейзаж на емо-афробийт и африканската музика като цяло.