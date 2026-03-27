Четири сезона и една история за надеждата в новия албум на RAYE

Смела и по-искрена от всякога, глобалната поп сензация RAYE бележи нова глава в кариерата си с втори студиен албум - THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.
Проектът е структуриран като музикално пътешествие, разделено на четири „сезона“, които проследяват една трансформация от тъмнина към светлина. Съчетавайки поп, R&B, джаз, соул и оркестрални елементи, THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. събира 17 песни в една история за болка, израстване и надежда.
Сред ключовите моменти в проекта са колаборациите с легендарния композитор Hans Zimmer, соул иконата Al Green, както и участието на London Symphony Orchestra, Flames Collective Choir и сестрите ѝ Amma и Absolutely. Албумът включва вече познатия хит „Where Is My Husband!“, както и впечатляващите „Nightingale Lane.“ и „Click Clack Symphony.“.
В личното си послание RAYE споделя:
„Музиката е лекарство. Създавам нещо, което лекува мен самата и което мога да споделя със света. Искам това да бъде прегръдка за всеки, който има нужда от нея“.
Паралелно с издаването, RAYE продължава впечатляващото си турне THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC, което вече разпродаде зали в Европа и Великобритания, включително шест поредни вечери в The O2 в Лондон. Северноамериканската част от турнето стартира на 31 март, а по-късно това лято тя ще се присъедини към Bruno Mars като специален гост в рамките на неговото турне.
THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Вирджиния Рекърдс и The Orchard.
“I Will Overcome.”
“Beware.. The South London Lover Boy.”
“The WhatsApp Shakespeare.”
“Winter Woman.”
“Click Clack Symphony.” (feat. Hans Zimmer)
“I Know You’re Hurting.”
“Life Boat.”
“I Hate The Way I Look Today.”
“Goodbye Henry.” (feat. Al Green)
“Skin & Bones.”
“WHERE IS MY HUSBAND!”
“Fields.” (feat. Grandad Michael)
“Joy.” (feat. Amma & Absolutely)
“Happier Times Ahead.”
“Fin.”