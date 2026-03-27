Четири сезона и една история за надеждата в новия албум на RAYE

Смела и по-искрена от всякога, глобалната поп сензация RAYE бележи нова глава в кариерата си с втори студиен албум - THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.

Проектът е структуриран като музикално пътешествие, разделено на четири „сезона“, които проследяват една трансформация от тъмнина към светлина. Съчетавайки поп, R&B, джаз, соул и оркестрални елементи, THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. събира 17 песни в една история за болка, израстване и надежда.

Сред ключовите моменти в проекта са колаборациите с легендарния композитор Hans Zimmer, соул иконата Al Green, както и участието на London Symphony Orchestra, Flames Collective Choir и сестрите ѝ Amma и Absolutely. Албумът включва вече познатия хит „Where Is My Husband!“, както и впечатляващите „Nightingale Lane.“ и „Click Clack Symphony.“.

В личното си послание RAYE споделя:

„Музиката е лекарство. Създавам нещо, което лекува мен самата и което мога да споделя със света. Искам това да бъде прегръдка за всеки, който има нужда от нея“.

Паралелно с издаването, RAYE продължава впечатляващото си турне THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC, което вече разпродаде зали в Европа и Великобритания, включително шест поредни вечери в The O2 в Лондон. Северноамериканската част от турнето стартира на 31 март, а по-късно това лято тя ще се присъедини към Bruno Mars като специален гост в рамките на неговото турне.

THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Вирджиния Рекърдс и The Orchard.

Траклист:

“I Will Overcome.”

“Beware.. The South London Lover Boy.”

“The WhatsApp Shakespeare.”

“Winter Woman.”

“Click Clack Symphony.” (feat. Hans Zimmer)

“I Know You’re Hurting.”

“Life Boat.”

“I Hate The Way I Look Today.”

“Goodbye Henry.” (feat. Al Green)

“Skin & Bones.”

“WHERE IS MY HUSBAND!”

“Fields.” (feat. Grandad Michael)

“Joy.” (feat. Amma & Absolutely)

“Happier Times Ahead.”

“Fin.”