Cher празнува годишнина на свой албум

Cher отпразнува 25-ата годишнина от албума Believe.

Записът е шедьовър, спечелил награда Grammy и продаден в над 11 милиона копия по целия свят.

Луксозното издание включва оригиналния албум, както и 13 ремастерирани ремикса на вечните денс хитове, включително „Radio One Instrumental“ на Tee и „Latin Soul Instrumental“ на Ray Roc на „Dov’e l’Amore“ заедно в един пакет за първи път. Както и включващ завладяващите песни „Strong Enough“, „All or Nothing“, „Dov'è l'amore“ и заглавната песен „Believe“, огромен световен хит, продаден в над 10 милиона копия и номер 1 в 23 страни . Пакетът от винил с леопардови щампи включва дискове в морско синьо, светло синьо и прозрачно, заедно с изключителна литография на Cher.

Издаден през 2018 г., видеоклипът към “Believe” е събрал над 350 милиона гледания и от днес е достъпен за гледане в зашеметяващо 4K качество. Феновете също се насладиха на HD ремастерирани версии на други класически видеоклипове от “Believe”, достъпни за първи път в канала на Cher в YouTube, включително “Strong Enough”, “All or Nothing” & “Dov’e l’amore”.

Издаден за първи път през 1998 г., поп-диско албумът „Believe“, продуциран от Mark Taylor, продаде над единадесет милиона копия (4 кратно платинен в САЩ, 4 милиона платинен в Европа). Добре известен е с използването на пионерското устройство, наречено вокодер машина, сега известно в индустрията като „ефектът на Cher“, който вдъхнови десетки артисти и продуценти да последват примера. Издаден през 2018 г., видеоклипът към „Believe“ е събрал над 350 милиона гледания. След зашеметяващия успех на „Believe“, живото доказателство на Cher: “The Farewell Tour” се превърна в едно от най-печелившите концертни турнета в историята.

Снимка: WMG

Cher е един от най-продаваните музикални изпълнители в историята, като продава над 100 милиона записи по време на невероятната си кариера. Тя е единственият изпълнител до момента, който има сингъл номер едно в класацията на Billboard в продължение на шест последователни десетилетия. Cher e носителка на награди "Оscar", "Еmmy", "GRAMMY", както и на наградата "Kennedy Center".

Believe (Deluxe Edition)

Tracklisting

1. Believe

2. The Power

3. Runaway

4. All Or Nothing

5. Strong Enough

6. Dov’e l’amore

7. Takin’ Back My Heart

8. Taxi Taxi

9. Love Is The Groove

10. We All Sleep Alone

11. Believe (Almighty Definitive Mix)

12. Believe (Club 69 Future Anthem Mix)

13. Believe (Phat ‘n’ Funky Club Mix)

14. Strong Enough (Club 69 Phunk Mix)

15. Strong Enough (Male Version)

16. Strong Enough (Pumpin’ Dolls Radio Edit)

17. All Or Nothing (Almighty Radio Edit)

18. All Or Nothing (Austrian Version Metro Mix)

19. All Or Nothing (Danny Tenaglias Inchermental)

20. Dov’e L’amore (Emilio Estefan Jr. Extended Mix)

21. Dov’e L’amore (Tony Moran’s Anthem 7” Mix)

22. Dov’e L’amore (Tee’s Radio One Instrumental) *

23. Dov’e L’amore (Ray Roc’s Latin Soul Instrumental) *

* previously unreleased

Луксозното ново издание Believe (Deluxe Edition), включващо 3LP/2CD/цифров пакет за изтегляне и стрийминг и е вече налично, чрез Warner Records/Орфей Мюзик.