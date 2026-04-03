Charlotte Cardin издаде нов сингъл

„Напомня ми за песните, които със сестра ми пеехме, снимайки се със семейната камера, носейки бижутата на майка ми – нещо игриво, завладяващо, много близко до мястото, откъдето започна любовта ми към музиката,“ споделя канадската певица Charlotte Cardin.

След огнената песен „Tant pis pour elle“, вече златния сингъл – „The Way We Touch“ избухва като океан, задържан твърде дълго и най-накрая издаден. Написана и продуцирана в съавторство с екипа ѝ от Монреал – Jason Brando и Sam Avant – тази светла и закачлива песен е носена от мрачен и чувствен ритъм, който ѝ придава пристрастяващ и огнен пулс.

Наскоро коронясана за „Жена изпълнителка на годината“ на Victoires de la Musique, престижната френска церемония по награждаване, Charlotte Cardin се утвърди като сензация на годината и един от най-изявените артисти на момента. Между сурова интензивност и магнетична елегантност, тя потвърждава, песен след песен, своя незаменим статус на международната музикална сцена.