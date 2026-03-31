Celine Dion се завръща с концертна поредица

След близо 5-годишна пауза от сцената, Celine Dion се завръща с концертната поредица CELINE DION PARIS 2026 – петседмичен лимитиран престой в една от най-впечатляващите концертни зали в Европа – Paris La Défense Arena.

Събитието ще започне на 12 септември и ще включва общо 10 ексклузивни концерта до 14 октомври 2026 г.

Новината беше съобщена с емоционално видео послание, излъчено под светлините на Eiffel Tower в деня на рождения ден на изпълнителката. В него Celine благодари на феновете за подкрепата през последните години и споделя вълнението си от възможността отново да бъде на сцената и да се срещне с публиката в Париж.

CELINE DION PARIS 2026 ще предложи мащабно шоу с най-обичаните ѝ хитове както на френски, така и на английски език, а сценичната концепция е поверена на награждавания дизайнер Willo Perron.

С тази серия концерти Celine Dion се нарежда сред малкото артисти, които оглавяват програмата на Paris La Défense Arena с продължителен престой.