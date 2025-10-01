Cardi B влиза в историята на музиката

За по-малко от седмица суперзвездата с диамантен статус на продажби, носител на награда Grammy – Cardi B, вече разби рекорди, влезе в историята и доминира в културата с аплодирания си платинен втори албум „Am I The Drama?“.

Албумът дебютира на #1, което я прави първата рапърка в историята, която дебютира с първите си два албума на първо място в „Billboard 200“. Това бележи най-успешната седмица за 2025 г. за R&B/хип-хоп албум на жена изпълнител.

Наскоро тя издаде разширени версии на албума – „Am I the Drama? (Bonus Edition)“ и „Am I The Drama? (ErrTime Edition)“, включващи чисто нови парчета, сред които „Don’t Do Too Much“ и „ErrTime (feat. Latto) (Remix). Освен това, Cardi издаде „Bardi Gang Edition“ на албума ексклузивно на уебсайта си на 25-ти септември 2025 г., налично само за този ден. Това издание пресъздава любими на феновете песни от нейния каталог и включва ново парче – „Dear Bardi Gang“.

Този смел албум се откроява като най-бързо достигнал платинен статус от RIAA, надхвърляйки прага от 1 милион продадени бройки за по-малко от 24 часа. Благодарение на нейното иновативно партньорство с „Walmart“, той дори постигна 2 световни рекорда на Гинес за „Най-много доставки с UAV дронове за един час“, като албумът буквално кацна на прага на феновете, и „Най-много продадени копия на албума с автограф за по-малко от 8 часа“. Освен това, той разби серия от рекорди в Apple Music, включително дебют на #1 и задържане на първото място в класациите за топ албуми на Apple Music и iTunes през цялата си първа седмица, а три песни от албума – „Dead“ (с участието на Summer Walker), „Magnet“ и „Safe“ (с участието на Kehlani), достигнаха #1 в класацията за топ песни на Apple Music в седмицата на издаването. В комбинация с три предишни #1 парчета в същата класация („Up“, „WAP“ с участието на Megan Thee Stallion и „Outside“), тя има общо 15 #1 песни в класацията за топ песни на Apple Music – рекорд за жена изпълнител в историята на класацията.

„Am I The Drama?“ получи единодушното одобрение на критиката. „The New York Times“ заяви: „В най-добрите си моменти „Drama“ демонстрира защо Cardi остава толкова удивителен и харизматичен персонаж“, а „Rolling Stone“ го определи като „един от най-вълнуващите проекти на годината“. Може би „Variety“ го казва най-добре: „Cardi е рядкото присъствие в поп културата, чието самохвалство в „Am I the Drama?“ изглежда оправдано – напомняне, че дори когато обстоятелствата са срещу нея, тя винаги ще намери начин да си върне трона“.

Разбира се, това е продължение на нейния шесткратно платинен исторически дебютен албум, носител на награда Grammy – „Invasion of Privacy“. Във втория ѝ албум участват изпълнители като Cash Cobain, Janet Jackson, Kehlani, Lizzo, Megan Thee Stallion, Selena Gomez, Summer Walker и Tyla. За да съпътства изданието миналата седмица, тя представи впечатляващия музикален видеоклип към песента си „Safe“ с участието на Kehlani, режисиран от Arrad Rahgoshayте. Изданието бележи важен момент в нейния каталог и предвещава следващия вълнуващ етап в нейната музика.

Освен това, Cardi B обяви първото си арена турне в САЩ – „The LITTLE MISS DRAMA TOUR“, което започва на 11-ти февруари в Палм Дезърт, Калифорния. Поради голямото търсене на билети, Cardi наскоро добави допълнителни концерти в Ню Йорк, Атланта и Лос Анджелис. Билети се продават на CardiB.com.

По случай издаването на албума „Am I The Drama?“ Apple Music и TikTok организираха събитие на живо с изпълнение на Cardi B. Тя също така се свърза с феновете си, като направи серия от появи в магазини в цялата страна в партньорство с местни независими магазини за плочи – „Hot Topic“ и „Walmart“, снимкайки се с феновете и подписвайки компактдискове. По-рано този месец тя беше домакин на своето изненадващо събитие „Bodega Baddie“ на 13-ти септември, което затвори родния ѝ квартал Вашингтон Хайтс в Ню Йорк, с танци, подаръци и емоционален момент за свързване с феновете преди издаването на новия ѝ албум. Освен това, Cardi B си партнира с DoorDash, за да пуснат The Cardi Bodega, налично ексклузивно в платформата. Феновете получиха лимитирано издание на винил с автограф и CD-та с „AM I THE DRAMA?“, доставени директно до прага им, заедно с подбрана колекция от любимите ѝ сладки лакомства, пикантни закуски и продукти за лична грижа. *Предлага се само за участващите в DashMarts в САЩ.

В медийното пространство тя се появи като изненадващ гост в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, води съвместно „NBC TODAY With Jenna & Friends“ и участва в задълбочени интервюта с Jennifer Hudson, Zane Lowe и Gayle King. Тя беше представена и на корицата на „Billboard R&B/Hip-Hop Power Players“, подчертавайки въздействието и влиянието ѝ в музикалната индустрия, и си партнира със Spotify за „Countdown To Am I The Drama?: Cardi B in conversation w/ Kelly Rowland“. Тя се появява и в подкасти, включително „Angie Martinez IRL“ и „Joe and Jada“, предлагайки прозрения, споделяйки неща за албума и демонстрирайки своето характерно присъствие. Освен това, тя се появи в „The Elvis Duran Show“ и „The Breakfast Club“.

В партньорство в съвместното си приключение, Cardi е разпродала различни лимитирани мърчандайз бокс сетове, включително ексклузивна колаборация с WWE, феновете все още имат достъп до ограничени количества само на CardiB.com.

„Am I The Drama?“ най-накрая е тук и Cardi се завръща, по-смела, по-успешна и по-добра от всякога!

Снимка: Jora Frantzis



# # #

ЗА CARDI B

Cardi B е сред най-значимите музикални изпълнители на всички времена, независимо от жанр, пол или поколение – всичко това е постигнато за по-малко от десетилетие. Сред нейния привидно неспирен списък с постижения, тя е най-високо сертифицираната рапърка в класацията на RIAA за „Топ изпълнители (дигитални сингли)“ с над 100 милиона продадени RIAA-сертифицирани бройки, с 3 диамантени сертификата. Нейният 6-кратно платинен оглавяващ класациите дебютен албум, носител на награда „GRAMMY®“ – „Invasion of Privacy“, продължава да бъде забележително постижение в стрийминг историята на женския рап. Всички 13 песни в „Invasion of Privacy“ вече имат поне платинен сертификат, а хитовият албум от 2018 г. включва и историческия диамантено сертифициран „Bodak Yellow“. Нейният разнообразен списък от награди, номинации и престижни отличия в момента включва 10 номинации за „GRAMMY®“ и една победа за „Най-добър рап албум“ за дебютния ѝ албум „Invasion of Privacy“, осем награди „Billboard Music Awards“, шест рекорда на Гинес, четири награди „Spotify One Billion Streams“, две награди „ASCAP“ за автор на песни на годината, осем награди „ASCAP Pop Music Awards“, 23 награди „ASCAP Rhythm & Soul Music Awards“, шест „American Music Awards“, четири награди „MTV Video Music Awards“, три награди „iHeartRadio Titanium“, шест награди „BET“, 14 награди „BET Hip Hop Awards“, включване в класацията „TIME100: 100-те най-влиятелни личности на 2018 г.“ на „TIME“, обявяването ѝ за „Артист на годината“ от „Entertainment Weekly“ за 2018 г. и за „Жена на годината“ от „Billboard“ за 2020 г., както и безброй други триумфи. Тя продължава да разширява музикалното си наследство през 2025 г. с новоиздадения си втори албум „Am I The Drama?“, който вече е наличен навсякъде.