Цар Лъв“ се завръща на сцената на Зала 1 на НДК

Изключителният спектакъл „Цар Лъв“ ще зарадва малки и големи на 23 октомври в Зала 1 на НДК.

Продукцията ни пренася в Африка, където в сила е закона на джунглата, но и там доброто и злото съжителстват в образите на представителите на дивия свят, които сами решават кое от двете да изберат за себе си. След грандиозните и напълно разпродадени две представяния на продукцията в София, организаторите от Монте Мюзик и Държавна опера Варна отново канят публиката да се присъедини към това невероятно музикално пътешествие.

Снимка: Monte Music

„Цар Лъв“ оживява на професионална сцена в България в мащабната продукция на Държавна опера Варна, с оркестрация на Данко Йорданов и именити творци в постановъчния екип: сценичен консултант Петко Бонев, диригент Страцимир Павлов, костюми Ася Стоименова, сценично движение и пластика Анна Пампулова, 3D mapping Лора Руневска.

Снимка: Monte Music

„Ние трябва много искрено и достъпно да пресъздадем тази изключителна музикално-сценична драматургия, добре позната на младата и зрялата публика. Правим това честно, професионално, с всички необходими техники за една пленителна актьорска, вокална, танцова, звукова и визуална красота“, обещава Петко Бонев, създал във Варна прекрасните мюзикъли „Граф Монте Кристо“, „Зоро“ и „Парижката Света Богородица“.

Снимка: Monte Music

„Цар Лъв“ е първият анимационен филм на Дисни, създаден не по съществуваща творба, а по оригинална история (1994), вдъхновена от библейските разкази за Йосиф и Моисей, както и от „Хамлет“ на Шекспир.

Песните на Елтън Джон и текстописеца Тим Райс, с оригинална музика на Ханс Цимер: "I Just Can't Wait to Be King", „Circle of life“, „Hakuna Matata“, „Can You Feel the Love Tonight“ и други покоряват сърцата на зрителите и спечелват две награди „Оскар“и един „Златен глобус“ на филма. Следва мюзикълът „Цар Лъв“ (1999), който не само триумфира на световната цена, а за малко повече от 20 години носи шесткратно повече миларди от анимационния филм.

Снимка: Monte Music

Сюжетът разказва за Симба (лъв, от суахили) - младия лъв, който трябва да наследи баща си, Муфаса, като цар на Лъвските земи. Но убийството на Муфаса от чичо му Скар обърква предначертания ход на събитията и въвлича Симба в много премеждия, докато след години борба доброто побеждава, Симба защитава полагаемото му се място и животът се завръща в обичайното си русло.

Билетите за изключително въздействащия и завладяващ спектакъл, който ще докосне сърцата на публика от всички възрасти се изчерпват бързо. Налични места има в мрежата на Eventim и билетен център НДК.