BTS пуснаха видео към втора песен от албума ARIRANG

Малко след като се завърнаха на сцената, BTS се погрижиха за феновете си.

K-pop суперзвездите пуснаха нов музикален видеоклип към втора песен от алума ARIRANG - „2.0“.

Кинематографичният музикален видеоклип е вдъхновен от филма на южнокорейския режисьор Park Chan-wook от 2003 г. „Oldboy“.

Групата за първи път загатна за новото видео във вторник (31 март) с 30-секунден тийзър. Последното видео идва само дни след като албумът и водещият сингъл „SWIM“ дебютираха на №1 в Billboard 200 и Billboard Hot 100, съответно.