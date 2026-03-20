BTS представиха дългоочаквания си нов албум

Световните K-pop суперзвезди BTS представиха днес дългоочаквания си нов албум – проект със специална тежест в кариерата на групата, който бележи първото им издание като пълен състав от близо четири години.

Заглавието „ARIRANG“ идва от една от най-разпознаваемите и символични корейски народни песни – културен образ, свързван с връзката между хората, раздялата, копнежа и срещата отново. Именно тази емоционална дълбочина стои в основата на албума, който преплита личната идентичност на BTS, корените им и универсални теми като любов, липса, надежда и принадлежност.

„ARIRANG“ включва 14 песни и се очертава като един от най-значимите проекти в дискографията на групата досега. Албумът съчетава силно лично послание с мащабен поп заряд и поставя акцент върху историята, емоциите и артистичната зрялост на BTS. Сред акцентите около изданието е и „Swim“, песента, която излиза с официално видео в деня на премиерата и дава още един силен визуален и емоционален знак за новата глава в историята на групата.

С „ARIRANG“ BTS не просто се завръщат с нова музика. Те правят завръщане с мащаб, концепция и културна тежест, които отново показват защо остават една от най-влиятелните групи в съвременната поп музика.