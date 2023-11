Bropunzel представи новата си песен по радио N-JOY.

Константин Вълков гостува на шоуто "От 10 до 2" с Нейа и разкри детайли за "The End (Tribute)".

„Всички се стремим да гледаме към слънцето и да бъдем огрени от лъчите, да не се притесняваме, ако сме в мрака и просто да излезем навън”, сподели изпълнителят за себе си и своя екип, работил по създаването на новото парче. „Затова и ‘The Doors’ е такава инспирация за нас.”

Младият музикант разказа за своето запознанство с Iskrata и вдъхновението им за създаването на песента, а също и разкри, че това не е единственият им общ проект.

На всички фенове на Bropunzel артистът обеща множество предстоящи лайв събития, първото от които ще се състои днес, 16.10, от 21 часа в столичен клуб.

Чуйте пълното интервю в аудиофайла на страницата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

