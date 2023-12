Brenda Lee измести Mariah Carey от челната позиция на Billboard Hot 100

Brenda Lee се изкачи с танцова стъпка до първата позиция в Billboard класацията Hot 100. Нейният празничен хит “Rockin’ Around the Christmas Tree” пренаписа историята, ставайки номер 1 за пръв път от своето издаване, както и едва третото й такова постижение.

Парчето на Lee “Rockin’ Around the Christmas Tree” е записано и публикувано през 1958. Написана от Johnny Marks и продуцирана от Owen Bradley, песента влиза в класацията Hot 100 за пръв път през 1960 година (на №64), достигайки най-високата си тогава позиция на №14 две седмици по-късно.

Парчето прекарва общо девет седмици на №2 в класацията Hot 100 между декември 2019 и миналогодишния празничен сезон.

За своята 65-та годишнина, на 3 ноември “Rockin’ Around the Christmas Tree” получи своето първо официално видео, в което участват кънтри звездите Tanya Tucker и Trisha Yearwood. Освен това Brenda Lee ще изпълни своя хит на коледния концерт на NBC, който ще бъде излъчен на 7 декември. Певицата също така последва най-новите трендове в музикалния бизнес и се присъедини към приложението TikTok. Там тя споделя публикации за празничното си парче и за своята кариера, и дори пренесе своя глас в небето на борда на самолет, където изпя “Rockin’ Around the Christmas Tree”.