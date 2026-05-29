Борис Илиев представя „Различни времена“

Една песен за любовта, която остава - дори когато двама души се разминават в едно и също място, но в различни времена.

С новата си песен „Различни времена“ Борис Илиев разказва емоционална история за липсата, спомена и онзи особен момент, в който любовта не е изчезнала, но сякаш е останала заключена в друго време.

Проектът носи характерната за Борис, чувствителност към мелодията, силния авторски текст написан от изпълнителя и живото инструментално звучене, с което той все по-ясно изгражда своя авторски почерк на българската музикална сцена.

След години активна творческа и продуцентска дейност Борис Илиев продължава да отстоява музика, в която емоцията, мелодията и личното послание са водещи. Познат на публиката със своето поп и рок звучене, през 2025 г. той представи дебютния си авторски албум „За теб“ - проект с 10 песни, който беляза важен етап в развитието му като артист.

В „Различни времена“ до Борис Илиев застават изключителни музиканти - виртуозният китарист Иван Йорданов-Чери, барабанистът Алекс Ван Лазаров, Щерион Пилидов, както и пианиста Иво Дуков. Тяхното участие придава на баладата дълбочина, плътност и жив, органичен звук.

Идеята, режисурата и сценарият са дело на Васил Стефанов и Стефка Николова, които изграждат визуален разказ, съответстващ на темите в песента – близост, разминаване, спомен и копнеж по изгубеното усещане за любов.