Бояна Карпатова и Борис Христов с нов успех

Бояна Карпатова и Борис Христов спечелиха наградата в категорията „Най-добър дует или колаборация“ на Годишните музикални награди БНР Топ 20 за 2025 година. Песента им „Докато те има“ получи заслужено признание, а отличието им бе връчено от генералния директор на БТА Кирил Вълчев и изпълнителния директор на Националната информационна агенция на Индия - Виджай Джоши.

Музиката и текста са дело на Бояна Карпатова, а аранжиментът е на Артур Надосян. “Докато ни има“ е времето, в което да кажем на човека до себе си, на семейството, на децата си, на приятел – "Обичам те"; на хората, с които споделяме живота си с благодарност, че ги има и с молитва за утре – отново да се срещнем!", споделя за посланието на песента Бояна Карпатова.

Двамата талантливи изпълнители – Бояна и Борис, които вече са любимци на публиката от ТВ предаването „Гласът на България“ признаха, че са много развълнувани и щастливи от тази награда.

Своите силни емоции от песента „Докато те има“ сподели и Виджай Джоши, който връчи наградата на двамата изпълнители. „Всъщност любовта и музиката са два езика, които преминават отвъд граници и се разбират навсякъде по света. Когато чух „Докато те има“, веднага се влюбих в нея - поздравления за Борис и Бояна за създаването на песен, достойна за награда“, каза още Виджай Джоши.

Двамата изпълнители си спомнят, че дуетната им песен идва съвсем спонтанно. Бояна създава емоционален текст и музика, които Борис веднага припознава и двамата се впускат в съвместен творчески процес. „Просто знаехме, че се ражда нещо специално и вложихме сърцата си“, признава Бояна Карпатова.