Bobi Andonov издаде нов сингъл

След като миналия август издаде дебютния си миниалбум „In Bad Company“, роденият в Мелбърн, базиран в Лос Анджелис изпълнител и продуцент Bobi Andonov обяви своя втори миниалбум „Saint“, който ще излезе на 9 май чрез Say Less/Warner Music Australia/Орфей Мюзик.

В предстоящия си миниалбум македонско-австралийския певец, трансформира бурни връзки и завръщания у дома, представяйки ги в алтернативен поп. Bobi черпи вдъхновение от своето наследство, включвайки великите в киното Safdie Brothers и Scorcese, както и велики фалцети, за да разказва истории за разбити сърца, тежки разговори и късни нощни откровения.

Описвайки "Saint" като „личен момент на споделяне“, Bobi го написва лесно и бързо, когато се връща в семейния си дом в Мелбърн миналата зимата. Певецът и автор на песни разширява кинематографичния свят на „In Bad Company“, разкривайки повече от себе си чрез еклектична комбинация от влияния като Jai Paul, D'Angelo, Prince, Michael Hutchence и The Bee Gees. След завръщането си в Лос Анджелис, Bobi работи с дългогодишните си сътрудници, продуцента на алтернативната поп музика Dylan Bauld (Halsey, Lights, Flor) и R&B легендата Sam Watters (Whitney Houston, Anastacia, Kelly Clarkson), за да изработят миниалбума за няколко седмици.

Saint EP - съдържание

1. Saint

2. Between The Lines

3. Anymore

4. Less You Know

5. Borderline

6. Heartless

Сингълът, който Bobi споделя днес - „Anymore“ е синт поп балада, в която изпълнителят представя своя фалцет за първи път, извисявайки се през болката от осъзнаването, че си използван.

„Това беше песента, която трябваше да напиша. Гадно е да обичаш някого, чиито причини за връзката ви са много по-небрежни и егоистични от собствените ти нужди. Текстът на припева „Просто не мога да направя това повече“ беше от онези неща, които винаги съм искал да кажа, но не можех.“

Bobi продължава: „Исках да изследвам сложния, двусмислен и дори поетичен текст с усещането за подобна мелодия, като на Bee Gee, направена в алтернативен микс. Хареса ми това да напиша цяла мелодия във висока тоналност. Харесвам контраста между това и по-грубата част от гласа ми”.

Видеоклипът към "Anymore" e заснет в Сидни и режисиран от Adam Saunders в Killa Kreative.

„Това, което първоначално трябваше да бъде е само 20-секунден визуализатор, в крайна сметка се превърна в музикално видео. Пуснахме камерата и искахме да покажем истинската емоция от изпълнението. Естетически не бяхме сигурни как ще се получи, но студиото, в което бяхме, вече имаше всичко подредено и просто знаехме, че синьото осветление ще го направи с тази ретро нотка.“