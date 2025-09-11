Fuerza Regida и Rauw Alejandro с най-много номинации за Billboard Latin Music Awards 2025

Артистите на Sony Music са с най-много номинации за Billboard Latin Music Awards 2025, като Fuerza Regida и Rauw Alejandro оглавяват списъка съответно с 15 и 14 отличия.

Те са сред водещите имена в категории като „Artist of the Year“ и „Hot Latin Song of the Year“, а до тях застават суперзвезди като Shakira, Romeo Santos и Kapo.

Номинациите за Sony Music Latin и The Orchard обхващат широк спектър от жанрове и артисти, сред които Maluma, Becky G, Enrique Iglesias, Marc Anthony, Manuel Turizo, Prince Royce, Natti Natasha, Aventura, Ha*Ash, Chayanne и други.

Sony Music Latin получава признание и като лейбъл, с финални позиции в 11 категории, включително Hot Latin Songs Label of the Year, Latin Airplay Label of the Year и Top Latin Albums Label of the Year. Това потвърждава водещата роля на компанията в латино музикалната индустрия и нейната подкрепа към развитието на артистите.

Billboard Latin Music Awards са едни от най-престижните отличия в латино музикалния свят, които отразяват реалното въздействие на артистите чрез показатели като продажби, стрийминг, радио излъчвания и социално влияние. Те са символ на глобалното значение и нарастващата популярност на латино музиката по цял свят.

Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 23 октомври 2025 г. в Маями и ще бъде излъчена на живо по Telemundo от 21:00 ч. (20:00 Central).

Sony Music поздравява всички свои артисти и партньори за заслужените номинации и за приноса им към глобалната латино сцена.