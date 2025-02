Beyoncé с първо Grammy за Албум на годината

Beyoncé e големият печеливш от наградите Grammy тази година.

Въпреки, че беше най-номинираният и най-награждаваният изпълнител в историята на наградите, тя до сега на беше печелила наградата за Албум на годината.

Бионсе имаше най-много номинации (11) за албума си "Cowboy Carter" - ставайки най-номинираният изпълнител в историята на "Грами", с 99 през цялата си кариера. Тя бе номинирана и в трите основни общи категории: запис на годината, песен на годината и албум на годината. Тя стана първият цветнокож изпълнител, спечелил най-добър кънтри албум. Наградата й връчи Taylor Swift.

Рапърът Kendrick Lamar, който имаше 7 номинации, получи отличия в категориите за запис на годината и за песен на годината, за "Not Like Us".

"Las Mujeres Ya No Lloran" на Shakira спечели в категорията Най-добър латино поп албум.

Американската певица Chappell Roan получи признание в категорията за Най-добър нов изпълнител, а Sabrina Carpenter бе отличена за най-добро поп соло изпълнение за хита си "Espresso".

Charli XCX спечели в категорията Най-добър електронен / денс албум (BRAT). "Saturn" на SZA е Най-добра R&B песен, Най-добър рап албум е "Alligator Bites Never Heal" на Doechii, Най-добър R&B албум е 11:11 (Deluxe) на Chris Brown, Най-добър рок албум е "Hackney Diamonds" на The Rolling Stones. Alicia Keys получи наградата Dr. Dre Global Impact. зненадата дойде в категорията „Най-добро рок изпълнение“, за песента "Now and Then" на The Beatles, в която с изкуствен интелект са възстановени вокалите на Джон Ленън.

Комикът Тревър Ноа се завърна като водещ на церемонията за пета поредна година. 67-те награди Grammy завърнаха в Crypto.com Arena в Лос Анджелис. Телевизионното предаване послужи за набиране на средства в подкрепа на музикалните професионалисти и за подпомагане на пострадалите от пожарите в Лос Анджелис.