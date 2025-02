Benson Boone издаде нов сингъл

Benson Boone се завръща с новия си сингъл “Sorry I’m Here For Someone Else".

Това е първото издание на Boone за годината и бележи началото на нова ера за изпълнителя. Сингълът пристига след неговото невероятно изпълнение на хита „Beautiful Things” на 67-мите годишни награди Grammy по-рано този месец, където той беше номиниран за „Най-добър нов изпълнител“.

Завладялата класациите песен беше #1 най-стриймвана песен в света миналата година, спечелвайки на Boone наградата за глобален сингъл на „IFPI“ за 2024 г. Вече 5-кратно платинена, „Beautiful Things“ е събрала близо 3,5 милиарда стриймвания от излизането си миналата година. Включен в неговия аплодиран платинено сертифициран дебютен албум – „Fireworks & Rollerblades“, завладяващият хит се задържа в продължение на впечатляващите 7 седмици на #1 в класацията Billboard Global 200, достигна #1 в радиостанциите с формат Hot AC и Top 40 и се изкачи до #2 в класацията „Billboard Hot 100“. Той също така спечели на Boone две музикални награди Billboard Music Awards – за Top Billboard Global 200 Song и Top Billboard Global (Excl. US) Song.

“Fireworks & Rollerblades” също така включва платинения хит “Slow It Down” фаворитите на феновете “Cry”, “What Do You Want” и “Pretty Slowly.”

2024 г. беше рекордна за Benson. Освен че му спечели първата му номинация за награда Grammy, той направи изпълнение на MTV Video Music Awards, където спечели награда за „Най-добро алтернативно видео“ и получи номинации за „Най-добър нов изпълнител“, „Лятна песен“ и „Пробивно изпълнение на годината“. Популярността му обхвана целия свят – миналата година той участва и на наградите MTV EMA, NRJ Awards и Los40 Awards, получавайки награди на всяко едно от събитията.

През юни той откри концерта на Taylor Swift – част от турнето ѝ ERAS, на стадион „Уембли“ в Лондон, след изпълнение с Lana Del Rey на Hangout Festival през май. Той също така се впусна в напълно разпродаденото си турне Fireworks & Rollerblades, изнасяйки концерти в цял свят.

С издаването на „Sorry I’m Here For Someone Else“, предстоящи изпълнения на престижни фестивали като „Coachella“ и „Governors Ball“ и още нова музика на път, Boone е готов за рекордна година през 2025 г.

Снимка: WMG

“Sorry I’m Here For Someone Else” излиза чрез Night Street Records/Warner Records/Орфей Мюзик.