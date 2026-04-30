Bella Kay издаде нов сингъл

Само на 20 години, Bella Kay бързо се утвърждава като един от най-емоционално резониращите нови гласове в поп музиката.

Родената в Тексас певица и автор на песни продължава стремглавия си възход с нов, задвижван от китарно звучене химн – сингъла „Promise?“.

“Promise?” бележи следващата стъпка на Bella в пробив, който вече е привлякъл вниманието на милиони. Парче, което се развива до извисяващ се, катарзисен мост, то улавя нейната характерна смесица от тъжен копнеж и емоционална интензивност. Възходът на Bella Kay е определен от нейната смела искреност и неуморен стремеж. Пишейки песни, които изследват мъката, отчуждението и оцеляването с поразителна уязвимост, тя съчетава суров, вечен глас със звучене, съчетаващо алтернативни поп текстури и интимно писане на песни.

Нейният пробив идва с „The Sick“ – хитова балада, която оттогава е надхвърлила 175 милиона стриймвания и е генерирала над 2 милиарда гледания в TikTok. Възходът продължава с нейния миниалбум „a couple minutes out“ от февруари 2026 г., включващ хита „iloveitiloveitiloveit“, който получи номинация за American Music Awards за „Песен на лятото“, постави я в „Billboard Hot 100“ и събра над 250 милиона стриймвания, заедно с 2,2 милиарда гледания в 1,2 милиона създадени видеа в TikTok. Парчето в момента се изкачва в поп радиостанциите.

Успехът на Bella се пренесе също толкова забележително и на сцената. Наскоро тя завърши турне в САЩ, подгрявайки за Maisie Peters, засилвайки присъствието си на живо пред бързо нарастващата публика. През май тя стартира разпродадените си европейски и британски хедлайн дати, преди да се завърне в САЩ, за да започне първото си хедлайн турне в САЩ това лято – допълнително затвърждавайки прехода ѝ от забележителна пробивна звезда към изпълнител с глобални турнета. По-късно тази година Bella ще се присъедини към инди-фолк гиганта Noah Kahan като съпорт в неговото турне във Великобритания и Ирландия, което ще най-мащабните ѝ изпълнения до момента и важен етап в нейния възход. Тя ще направи и своите фестивални дебюти в „The Great Escape“, „All Things Go“ и „Lollapalooza“.

С „Promise?“, Bella Kay продължава да трансформира емоционалния хаос и яснотата на младостта в песни, които са едновременно дълбоко лични и универсално разбираеми – допълнително затвърждавайки мястото си като една от най-завладяващите нови поп изпълнителки.