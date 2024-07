Bebe Rexha се завръща с нова песен

Мултиплатинената и диамантено сертифицирана хитмейкърка и четирикратно номинирана за награда Grammy глобална суперзвезда Bebe Rexha се завръща с още една песен, готова да завладее дансинга „I’m The Drama“.



По-специално, тя направи дебют на песента с изпълнение на живо на сцената по време на аплодирания от критиците сет на Coachella през април, превземайки главната сцена. Rolling Stone нарече Rexha „Сила, с която трябва да се съобразявате“.

Los Angeles Times също похвали изпълнението, заявявайки: „На музикалната сцена да бъдеш Main Pop Girl е голям успех и това е Bebe Rexha - певица, която винаги е толкова успешна и пробивна и, като артист. След нейното завладяващо изпълнение на главната сцена, може да се каже, че денят настъпи“.

“I’m The Drama” идва след скорошния сингъл “Chase It (Mmm Da Da Da)”, продуциран от Chris Lake, Sammy Virji, Punctual и Marco Straus. Сингълът току-що достигна Топ 5 на Dance Radio. Спечелвайки одобрението на критиците, People го наричат „клубен хит“, а We Rave You потвърдиха, „Chase It (Mmm Da Da Da)“ е доказателство за това колко доминираща може да бъде Rexha в пространството на денс музиката“. Billboard го рекламира, като „Най-доброто ново денс парче на седмицата“, като подчертава особено „елегантното (и доста секси) видео със състезателна тематика“.

“I’m The Drama” и “Chase It (Mmm Da Da Da)” пристигат след издаването на третия студиен албум миналата година на Rexha - „Bebe“. Албумът e изпълнен с хитове, включително разбиващия „I'm Good (Blue)“ с David Guetta, който стана четвъртият хит на Bebe, попаднал в топ 10 на Billboard, беше номер 1 в Dance radio за рекордните 53 седмици, спечели ѝ номинация за Grammy и натрупа зашеметяващите 2 милиарда стримвания в световен мащаб. Rexha и Guetta се обединиха отново за хитовото денс парче миналото лято, „One In A Million“, което им донесе номинация за Grammy на тазгодишните награди в новата категория за “Най-добър поп денс запис“.

Снимка: David Avalos

Rexha e търсен автор на песни (написа „The Monster“ на Eminem и Rihanna, наред с други хитове), тя започна да прави собствени хитове, включително мултиплатинено сътрудничество с G-Eazy „Me, Myself & I“ и продуцираната от Martin Garrix клубна сензация “In The Name Of Love”. През 2017 г. влезе в историята на класациите с „Meant To Be“, кънтри дует с Florida Georgia Line, който беше диамантено сертифициран за продажби с 10 милиона копия. Въздействащата песен прекара 50 последователни седмици на #1 в Billboard Hot Country Songs Chart, най-дългия престой някога на водеща жена изпълнител. Към днешна дата Rexha е натрупала удивителните 20 милиарда глобални стриймваниия в своя каталог и има над 42 милиона месечни слушатели в Spotify.

Снимка: David Avalos

„I’m The Drama“ слушайте чрез Warner Records/Орфей Мюзик.