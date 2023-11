Barbie The Album лидер в Grammy номинациите

Barbie The Album официално доминира в тазгодишните номинации за Grammy с най-голям брой номинирани песни във всички категории, включително „Запис на годината“ и две за „Песен на годината“, както и с най-много номинирани песни от саундтрак в историята на музикалните отличия.

Mark Ronson и Andrew Wyatt също бяха номинирани за „Най-добър саундтрак за визуални медии“, с което общият брой на номинациите за “Barbie” достигна 12. Подобрявайки рекорда за най-много номинирани песни в категорията „Най-добра песен, написана за визуални медии“, пълният списък с номинациите за “BARBIE THE ALBUM” включва:

Запис на годината – Billie Eilish – „What Was I Made For?“

Песен на годината – Dua Lipa – „Dance The Night“

Песен на годината – Billie Eilish – „What Was I Made For?“

Най-добра рап песен – Nicki Minaj & Ice Spice с Aqua – „Barbie World“

Най-добро поп соло изпълнение – Billie Eilish – „What Was I Made For?“

Най-добра песен, написана за визуални медии – Billie Eilish – „What Was I Made For?“

Най-добра песен, написана за визуални медии – Dua Lipa – “Dance The Night”

Най-добра песен, написана за визуални медии – Nicki Minaj & Ice Spice с Aqua – “Barbie World”

Най-добра песен, написана за визуални медии – Ryan Gosling – “I’m Just Ken”

Най-добър компилационен саундтрак за визуални медии – албумът “Barbie”

Най-добър музикален видеоклип – Billie Eilish – “What Was I Made For?”

Barbie The Album e новаторският музикален спътник на дългоочаквания филм „Barbie“ с участието на Margot Robbie и Ryan Gosling в ролите на Barbie и Ken и разпространяван от Warner Bros. Pictures. Бързо превръщайки се в световен поп феномен с над 3 милиарда глобални стриймвания и все още нарастващ брой, BARBIE THE ALBUM включва впечатляващи парчета от безпрецедентна гама от световни суперзвезди, включително Barbie star, Ryan Gosling, Dua Lipa, Nicki Minaj и Ice Spice, Billie Eilish, Lizzo, Sam Smith, Tame Impala, Charli XCX, KAROL G ft. Aldo Ranks, PinkPantheress, FIFTY FIFTY ft. Kaliii, The Kid LAROI, HAIM, Khalid, Dominic Fike, Ava Max и GAYLE.

Албумът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Barbie The Album е продуциран от международно известния диджей, артист и продуцент, носител на „Оскар“, „Златен глобус“ и 7 награди Grammy – Mark Ronson, съвместно със сценариста, режисьор и изпълнителен продуцент на „Barbie“ – Greta Gerwig. Саундтракът е продуциран и е под ръководството на президента на Atlantic Records West Coast – Kevin Weaver (продуцирал саундтраковете към „The Greatest Showman“, „Suicide Squad“, „Daisy Jones & The Six“, „Birds Of Prey“, „Furious 7“, „The Fault in Our Stars“, „The Fate of the Furious“), и изпълнителния вицепрезидент на Atlantic Records и съвместен ръководител на поп/рок мениджмънта – Brandon Davis. Допълнителни ключови участници в проекта са копродуцентите на саундтрак албума – Brandon Creed и Joseph Khoury, както и музикалният супервайзър на „Barbie“ и изпълнителен продуцент на албума – George Drakoulias. За повече информация за саундтрака, посете сайта: barbiethealbum.com.

Barbie The Albume достъпен чрез Atlantic Records.