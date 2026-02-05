Българският филм „Без крила“ с телевизионна премиера

Драматичният игрален филм на bTV Studios „Без крила“, превърнал се в едно от най-гледаните български заглавия на голям екран през 2024 г., ще направи телевизионната си премиера тази седмица в ефира на bTV.

В неделя (8 февруари) от 20:00 ч. зрителите ще могат да проследят историята по действителен случай на параолимпийски световен шампион на дълъг скок, който превръща физическото си ограничение в неизчерпаем източник на мотивация и вдъхновение.

Лентата проследява изключителната история на Михаил, който на 14-годишна възраст губи двете си ръце при инцидент с електрически стълб. По време на пороен дъжд волтова дъга се отделя от трафопост с напрежение 20 000 волта и през тялото на момчето преминава ток с изключително високо напрежение. Въпреки последвалата ампутация, той взима решение да се занимава професионално със спорт и се превръща в трикратен световен шампион на дълъг скок.

Пътят на вътрешната трансформация на Михаил е дълъг и тежък – от отказа и гнева, през самотата и страха, до решението да приеме тялото си такова, каквото е, и да го превърне в инструмент за победа. Спортът се превръща в негово убежище, но и в изпитание, където всяка крачка напред изисква пределна физическа и психическа издръжливост. Паралелно с това в живота на Михаил се появява и любовта, която му показва, че е достоен да бъде обичан такъв, какъвто е.

Главната роля във филма е поверена на Наум Шопов. Младата актриса Стефани Обадяру се превъплъщава в любимата на Михаил – Ирина, а като неговия личен треньор Петър Дачов ще видим Леарт Докле. Сценарият и режисурата на „Без крила“ са на Ники Илиев, а идеята за филма е на Башар Рахал, който изпълнява и ролята на бащата на Михаил. Кастът се допълва още от Параскева Джукелова, Иван Иванов, Василена Антонова, Евелина Бибова, Матю Горанов, Теодор Каракачанов и др.

Очаквайте специалното интервю с режисьора на „Без крила“ Ники Илиев тази седмица в „Тази събота и неделя“ по bTV.

Не пропускайте телевизионната премиера на българския игрален филм „Без крила“ – в неделя (8 февруари) от 20:00 ч. само по bTV!