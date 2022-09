Alek Sandar разкри колаборация с Lil Wayne и Snoop Dogg

Ексцентричният и провокативен Alek Sandar не спира да изненадва почитателите си и да ги радва с нови музикални предложения.

Следвайки хитовата си линия, ето че дойде времето и за "Please Don't Go, Go" в колаборация с Lil Wayne и Snoop Dogg и дава заявка да бъде световен хит, съобщават от PRofile interantional.

Продуценти на проекта са самият Alek Sandar, българският бийтмейкър Nic Toms, както и Brent Kolatalo, който в студиото си има платинени плочи на негови песни изпяти от Lady Gaga, Bruno Mars, Eminen, Frank Ocean, Drake, BTS и много други.

Проектът впечатлява както с хитово и различно звучене, така и с ефектен видеоклип, заснет на няколко локации. Безспорно, това е един от най-силните проекти на Alek Sandar, който не спира да рабори върху следващите си проекти, за които споделя че изненадите тепърва предстоят.

Alek Sandar има в репертоара си колаборации с редица световни и български звезди, сред които Juicy J, Lil Wayne, Snoop Dogg и други.

Lil Wayne и Snoop Dogg придават на парчето силна индивидуалност и определено грабва още от първо слушане. Двамата изпълнители от световна величина определено се радват на топъл прием по цял свят и със сигурност, това ще изстреля проекта на върха във всички музикални класации.

Видеоклипът е заснет от Alexey Figurov. Бюджетът на видеото също не е малък, защото прехвърля колосалната сума от над 300 000$, ако се включи и хонорарът на Snoop Dogg. Както всички знаем, Lil Wayne не участва във видеото, защото от години не снима клипове.

Друг изпълнител който придава колорит е Sasha Belair, която е с руски корени но от години живее в САЩ, където се развива и като успешна бизнесдама.

Безспорно Snoop Dogg и Lil Wayne са определяни от меломаните като скандални личности и колаборацията им с не по-малко ексцентричният Alek Sandar е удар в десетката.